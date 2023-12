Rei Carlos da Grã-Bretanha entrega mensagem de Natal com tema ecológico e árvore viva

LONDRES – No discurso festivo anual do rei Carlos III, o monarca britânico posou ao lado de uma árvore replantável decorada com laranjas secas e transmitiu uma mensagem reconhecendo a “crescente consciência” da necessidade de proteger o planeta.

Raja abordou um assunto que lhe é caro: o meio ambiente. Charles é um conservacionista popular, conhecido pelas suas fortes opiniões sobre as alterações climáticas. Mas em seu primeiro ano como rei, ele manteve sua discussão sob controle. Embora admita que pode não ser tão vocal como antes, este ano Charles mostrou que o meio ambiente é uma questão com a qual ainda se preocupa profundamente.

Em 2023, a Cop28 – dirigindo-se aos líderes mundiais na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas – visitou projetos com temática ambiental durante uma visita de Estado a França e lançou um projeto sobre desperdício de alimentos no seu 75º aniversário.

No vídeo, Charles foi visto ao lado de uma árvore de Natal viva, que os jornalistas disseram que seria replantada após a transmissão. As decorações incluem laranjas secas, pinhas e papel.

“Num momento de conflitos cada vez mais trágicos em todo o mundo, rezo para que possamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger uns aos outros”, disse ele. “As palavras de Jesus parecem mais relevantes do que nunca: 'Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você'. Tais valores são universais, unindo as nossas famílias religiosas abraâmicas e outros sistemas religiosos em toda a Comunidade e no resto do mundo.

O discurso foi pré-gravado em uma sala do Palácio de Buckingham, em Londres, assim como aconteceu durante a coroação de Charles e Camilla no início deste ano.

O rei referiu-se à cerimônia de coroação. “Minha esposa e eu ficamos encantados com o fato de centenas de representantes dessa força de pessoas altruístas – voluntários que servem suas comunidades de tantas maneiras – terem se juntado a nós na coroação na Abadia de Westminster no início deste ano.”

Charles e Camilla não estavam no Palácio de Buckingham no dia de Natal. Eles estavam em Sandringham Gardens, onde participaram de um tradicional culto religioso no dia de Natal. O desgraçado irmão do rei, o príncipe Andrew, juntou-se à família real no serviço religioso, assim como sua ex-esposa Sarah Ferguson.