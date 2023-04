Pras Michel, dos Fugees, foi considerado culpado de lobby ilegal

Por Bernd Debussmann Jr.

BBC News, Washington

26 de abril de 2023 Atualizado há 28 minutos

fonte de imagem, Boas fotos legenda da imagem, Prakasrel “Brass” Michael disse aos jurados que acreditava que o dinheiro era “dinheiro grátis” de um presidente da Malásia.

O ex-músico do Fugees, Prakasrel “Brass” Michael, foi considerado culpado de 10 acusações, incluindo corrupção decorrente de alegações de que ele usou dinheiro para influenciar os Estados Unidos.

Os promotores dos EUA disseram que Michael recebeu mais de US$ 100 milhões (£ 80 milhões) do bilionário malaio Joe Low, que foi usado em duas tentativas de influenciar a política dos EUA.

O auto-identificado “substituto de celebridade” também foi condenado por fazer lobby em nome do governo chinês.

O rapper agora enfrenta vários anos de prisão.

Michael, 50, se declarou culpado em um tribunal de Washington DC por violações de financiamento de campanha, agindo como um agente estrangeiro não registrado, adulterando testemunhas e mentindo para bancos.

Seu advogado, David Kenner, disse que estava desapontado com o resultado do julgamento e planeja apelar.

“Não acabou”, disse Kenner. “Estou muito confiante de que finalmente venceremos este caso.”

Kenner disse que também pediu a anulação do julgamento.

O ator de Hollywood Leonardo DiCaprio e o ex-procurador-geral dos Estados Unidos Jeff Sessions testemunharam no julgamento, que começou em 30 de março.

O músico vencedor do Grammy foi acusado de trazer “influência estrangeira secreta, ilegal” durante as administrações de Barack Obama e Donald Trump entre 2012 e 2017.

Low, o empresário que pagou a Michael, foi acusado de roubar US$ 4 bilhões do fundo soberano da Malásia durante o infame escândalo do 1MDB.

Low, que atualmente é procurado pelo governo dos EUA, teria financiado o filme de DiCaprio de 2013, O Lobo de Wall Street, com dinheiro roubado do fundo soberano.

Michael é acusado de ajudar funcionários do governo Trump a encerrar uma investigação sobre o papel de Lowe.

Além disso, Michael é acusado de receber dinheiro da China para pressionar as autoridades americanas a extraditar o dissidente norte-americano Guo Wengui de volta à China.

Nicole Lockhart, a principal promotora do governo, disse aos jurados que Michael estava “procurando outras maneiras de ganhar dinheiro” depois que sua carreira musical estagnou.

Ele também disse que viu uma “oportunidade de ganhar dinheiro” por meio de Low, que “precisava de um tipo diferente de ajuda” para evitar as consequências do esquema do 1MDB.

Michael admitiu receber pagamentos de Lowe – incluindo US$ 20 milhões por uma foto com Obama.

Tomando posição em sua própria defesa, Michael também disse que se sentiu “traída” por seus conselheiros e funcionários, que ela disse ter lhe dado maus conselhos sobre como lidar com dinheiro e evitar infringir a lei.