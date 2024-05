As ações da Disney caíram enquanto a empresa tentava transformar o negócio de streaming em um negócio lucrativo

A Disney (DIS) informou que uma parte importante de seu negócio de streaming obteve lucro pela primeira vez, mas espera resultados mais fracos nesse segmento no trimestre atual, fazendo com que suas ações caíssem quase 10% na terça-feira.

A previsão destaca os desafios da Disney em alcançar rentabilidade sustentada no streaming, uma prioridade fundamental à medida que o seu negócio de TV linear diminui. No geral, o mais recente plano de recuperação do CEO Bob Iger tornou os investidores mais otimistas em relação às ações nos últimos meses. A empresa obteve uma nova vitória em uma luta por procuração de alto nível contra o investidor ativista Nelson Beltz.

No segundo trimestre fiscal da Disney, a parte direta ao consumidor (DTC) de sua divisão de entretenimento, que inclui Disney+ e Hulu, registrou lucro operacional de US$ 47 milhões, acima dos US$ 587 milhões no período do ano anterior.

A empresa espera que os resultados da DTC no segmento de entretenimento fiquem no vermelho no terceiro trimestre devido às perdas de sua marca indiana Disney+ Hotstar.

Além disso, nem todos os serviços de streaming da Disney foram lucrativos no segundo trimestre. Incluindo a ESPN+, as perdas totais diretas ao consumidor foram de US$ 18 milhões, em comparação com uma perda de US$ 659 milhões relatada no ano anterior. A Disney espera lucros totais de streaming no quarto trimestre deste ano.

O segundo trimestre de 2023 foi superior à estimativa da Disney para o segundo trimestre de 2023 de US$ 0,93, em comparação com US$ 1,10 de analistas consultados pela Bloomberg.

A receita foi de US$ 22,1 bilhões, atendendo às expectativas de consenso e acima dos US$ 21,82 bilhões divulgados pela empresa um ano antes.

A Disney elevou sua projeção para o crescimento dos lucros ajustados para o ano inteiro para 25%, ante 20% anteriormente. No entanto, a Disney sofreu um golpe depois de fundir o seu negócio Star India com a Reliance Industries, que reportou uma despesa de imparidade de mais de 2 mil milhões de dólares.

O analista da KeyBanc, Brandon Nispel, disse em uma nota após os resultados do segundo trimestre: “Uma orientação mais suave para o streaming de entretenimento no próximo trimestre pode diminuir o entusiasmo. No entanto, as notícias de hoje reforçam a afirmação de Iger de que a Disney está no meio de uma recuperação há muito esperada”.

Nispel também observou que os investidores podem ver a perspectiva otimista da Disney para o seu negócio de experiência como um “negativo” para as ações, que incluem parques temáticos. A empresa disse que o lucro operacional do terceiro trimestre para o segmento deve ser “aproximadamente comparável ao ano anterior”.

Na teleconferência de resultados, o CFO da Disney, Hugh Johnston, disse que a empresa viu “algumas evidências de moderação global no pico de viagens pós-Covid” em seus parques temáticos. Ele também observou que o aumento dos custos e da inflação terá impacto na lucratividade.

A história continua

Destaques do segundo trimestre: streaming, negócios de parques

No segundo trimestre, o número de assinantes do Disney+ aumentou à medida que os assinantes do Charter Cable começaram a receber assinaturas premium como parte de seus pacotes, informou a agência de notícias.

A Disney adicionou mais de 6 milhões de assinantes principais do Disney+ no segundo trimestre, acima de sua própria orientação e superando facilmente a estimativa de consenso da Bloomberg de 4,7 milhões.

A empresa viu um impulso positivo contínuo na receita média por usuário, ou ARPU, em meio aos recentes aumentos de preços e à repressão ao compartilhamento de senhas. O ARPU aumentou US$ 0,44 para atingir US$ 7,28.

“Acho que veremos os preços subirem constantemente ao longo do tempo no serviço de streaming porque vale a pena pagar pelo conteúdo que temos”, disse Johnston a Brian Sozzi, editor-chefe do Yahoo Finance, na terça-feira.

Entretanto, o negócio dos parques apresentou outros resultados trimestrais fortes, com o rendimento operacional interno a subir para 1,61 mil milhões de dólares, em comparação com 1,52 mil milhões de dólares um ano antes.

Os lucros mais elevados no Walt Disney World Resort e na Disney Cruise Line foram parcialmente compensados ​​por resultados mais baixos no Disneyland Resort, disse a empresa.

O CEO da Disney, Bob Iger, liderou recentemente a empresa em uma batalha por procuração com o investidor ativista Nelson Peltz. (VCG/VCG via Getty Images) (VCG via Getty Images)

Enquanto isso, o lucro operacional doméstico da ESPN caiu 9% ano após ano, para US$ 780 milhões, arrastado pela menor receita auxiliar e pelo menor número de assinantes. A empresa atribuiu os resultados ao aumento dos custos de produção devido à programação do College Football Playoff (CFP).

A história foi semelhante para a receita da rede linear doméstica no segmento de entretenimento, que caiu 11% ano a ano no trimestre. O resultado operacional neste segmento caiu 18%. Também foi atribuído à redução das receitas auxiliares, juntamente com um declínio nas receitas de publicidade.

Em fevereiro, a Disney dobrou a aposta no streaming de esportes com a revelação de uma joint venture com a Fox e a Warner Bros. A empresa também está trabalhando em uma plataforma separada de streaming de esportes para a ESPN, que será lançada no outono de 2025.

No que diz respeito aos esportes, a Disney concordou em aumentar seu acordo de direitos de mídia com a NBA para US$ 2,6 bilhões, ante US$ 1,5 bilhão anterior. O atual contrato de franquia da NBA expira no final da próxima temporada.

Alexandra Canal Repórter sênior do Yahoo Finance. Siga-a no X @alli_kanal, LinkedIn, e envie um e-mail para alexandra.canal@yahoofinance.com.

Para obter os últimos relatórios e análises de lucros, fofocas e expectativas sobre lucros e notícias sobre lucros da empresa, clique aqui

Leia as últimas notícias financeiras e de negócios do Yahoo Finance