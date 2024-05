A receita da Palantir aumenta 60%, o crescimento das vendas comerciais nos EUA desacelera | Negócios do Investidor Diariamente

Em meio ao burburinho sobre inteligência artificial, Palantir Technologies (PLTR) apresentou lucros no primeiro trimestre que atenderam às expectativas, enquanto as receitas superaram as metas de Wall Street. A orientação de ganhos para as ações da fabricante de software de análise de dados Palantir foi ligeiramente superior ao esperado.







Os ganhos de Balandhir foram divulgados após o fechamento do mercado na segunda-feira. No mercado de ações de hoje, as ações PLTR caíram 11,9%, para 22,21, no início das negociações. No pregão regular de segunda-feira, as ações subiram 8%.

No trimestre encerrado em 31 de março, os lucros da Balandir usando princípios contábeis geralmente aceitos, ou GAAP, foram de 8 centavos por ação, um aumento de 60% em relação ao ano anterior. A fabricante de software disse que a receita aumentou 21%, para US$ 634 milhões.

Destaques das vendas governamentais

Os analistas previam lucro de 8 centavos por ação e receita de US$ 615 milhões.

Palantir, com sede em Denver, disse que a receita do governo aumentou 16%, para US$ 335 milhões. Além disso, a receita comercial aumentou 27%, para US$ 299 milhões, superando as estimativas de US$ 292 milhões.

A receita comercial dos EUA aumentou 40% em comparação com 70% no quarto trimestre de 2023. Além disso, disse que fechou 136 negócios nos EUA no trimestre, acima dos 70 no primeiro trimestre de 2023.

Enquanto isso, a Balantir relatou receitas de US$ 24 milhões relacionadas a investimentos em empresas de aquisição de propósito específico, ou SPACs.

“A recuperação do governo é uma surpresa agradável, embora o impulso empresarial não venha inteiramente de acordos comerciais estratégicos”, disse Greg Moskowitz, analista da Mizuho Securities, em comunicado. “Mais positivamente, a administração elevou a orientação para 2024 um pouco mais do que no primeiro trimestre.”

Além disso, a Palantir disse que agora espera que “as receitas de nossos negócios comerciais nos EUA cresçam 45% ou mais em 2024 em comparação com 2023”.

Papel da Palantir: plataforma de IA

Na William Blair, o analista Louie DePalma disse em um comunicado: “Em nossa opinião, como o crescimento da receita empresarial nos EUA desacelerou drasticamente de 70% para 40% no último trimestre, isso está prestando atenção aos investidores devido ao impulso da IA ​​​​(inteligência artificial). .”

A Balantir disse que espera receita de US$ 651 milhões no ponto médio da orientação para o atual trimestre encerrado em junho. Os analistas previam vendas de US$ 643 milhões.

As ações subiram 44% em 2024, de acordo com o relatório de lucros da Palantir. As ações da Palantir subiram 233% no ano passado em meio ao burburinho em torno da criação de tecnologia de inteligência artificial.

Além disso, no início de 2023, a Palantir revelou a sua “plataforma de inteligência artificial”. Além disso, Palantir é uma das ações de IA a serem observadas.

“Estamos focados na história da IA, onde a AIP está na vanguarda, e a Palantir mais uma vez apresentou números fortes nesta frente”, disse Daniel Ives, analista da Wedbush, em um comunicado. “Acreditamos que qualquer pós-impressão vendida modestamente é uma oportunidade de compra de ouro para este nome de IA puro.”

Para coleta de inteligência, combate ao terrorismo e fins militares, Balandir já tem uma oportunidade de IA com clientes governamentais. Agora a Palantir pretende usar IA generativa para impulsionar o crescimento no mercado comercial. A fabricante de software expandiu-se para saúde, energia e manufatura.

Siga Reinhardt Krause no Twitter @reinhardtk_tech Para atualizações sobre inteligência artificial, segurança cibernética e computação em nuvem.

