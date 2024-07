O governador do Texas, Greg Abbott, exige respostas enquanto os clientes permanecem sem energia após Beryl

DALLAS (AP) – Ainda existem 350 mil residências e empresas Sem poder Quase uma semana depois, na área de Houston Furacão Berilo Com a chegada do Texas, o governador Greg Abbott disse no domingo que solicitaria uma investigação sobre a resposta da concessionária que atende a área e seus preparativos para as próximas tempestades.

“As empresas de energia na Costa do Golfo deveriam estar preparadas para lidar com furacões, francamente”, disse Abbott na sua primeira conferência de imprensa sobre Beryl, depois de regressar aos Estados Unidos de uma viagem de desenvolvimento económico à Ásia.

Embora a CenterPoint Energy tenha restaurado a energia para cerca de 1,9 milhão de clientes desde a tempestade de 8 de julho, o ritmo lento da recuperação manteve a energia elétrica baixa na quarta maior cidade do país. Um estudo crescente Quanto a saber se estava adequadamente preparado para uma tempestade que deixou as pessoas sem ar condicionado no calor do verão.

Abbott disse que enviará uma carta à Comissão de Serviços Públicos do Texas pedindo-lhes que investiguem por que a restauração demorou tanto e o que precisa ser feito para corrigi-la. Na área de Houston, o berilo derrubou linhas de transmissão, arrancou árvores e quebrou galhos que colidiram com linhas de energia.

Faltando ainda alguns meses para a temporada de furacões, Abbott disse que daria ao Centerpoint até o final do mês para indicar o que fazer para reduzir ou eliminar cortes de energia no caso de outra tempestade. Ele disse que a empresa fornecerá planos detalhados para remover a vegetação que ainda ameaça as linhas de energia.

A Abbott também disse que a CenterPoint não tinha trabalhadores suficientes antes da tempestade.

A CenterPoint, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário após a entrevista coletiva do governador, disse em comunicado à imprensa no domingo que espera que a energia seja restaurada para 90% de seus clientes até o final do dia de segunda-feira.

A empresa disse que trouxe cerca de 12.000 trabalhadores adicionais de fora de Houston para apoiar a preparação para a tempestade. Ele disse que não seria seguro projetar esses trabalhadores na área prevista para a tempestade antes que Beryl atingisse a costa.

Brad Dudunjian, vice-presidente de política regulatória da CenterPoint Energy, disse na semana passada que grandes danos a árvores e postes estavam dificultando a rápida restauração da energia.

Uma postagem no site da CenterPoint no domingo, feita por Jason Wells, seu presidente e CEO, disse que mais de 2.100 postes foram danificados durante a tempestade e 18.600 árvores tiveram que ser removidas das linhas de energia, afetando 75% dos circuitos de serviços públicos.