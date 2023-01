Adani enfrenta dia crítico após falha na venda de ações por US$ 2,5 bilhões

NOVA DÉLHI, 29 Jan (Reuters) – Gautam Adani enfrenta um dia crítico nesta segunda-feira, com as ações do bilionário indiano perdendo 48 bilhões de dólares no segundo dia da venda de ações de sua controladora por 2,5 bilhões de dólares, desencadeada por um relatório de vendas a descoberto nos Estados Unidos.

Sete empresas listadas pertencentes ao Adani Group, liderado pelo homem mais rico da Ásia, viram seus valores caírem acentuadamente na semana passada, depois que um relatório da Hindenburg Research sinalizou preocupações com altos níveis de endividamento e o uso de paraísos fiscais.

Adani Group emitiu um anúncio detalhado Responder No final do domingo, cumpriu todas as leis locais e fez as divulgações regulatórias exigidas. Ele chamou o relatório de infundado e estava considerando uma ação contra Hindenburg.

A queda do mercado de ações é um revés dramático para Adani, 60 anos, que abandonou a escola e cresceu rapidamente nos últimos anos para se tornar a terceira pessoa mais rica do mundo, antes de cair para o sétimo lugar na lista da Forbes na semana passada.

Segunda venda de ações pela Adani Enterprises (ADEL.NS) A sexta-feira abriu para investidores de varejo e institucionais, mas viu apenas 1% de assinaturas, já que as ações da empresa caíram 11% abaixo do preço mínimo de oferta.

O Adani Group disse em comunicado à Reuters no sábado que a venda estava dentro do cronograma pelo preço de emissão planejado, com fontes dizendo que os banqueiros estavam considerando estender o cronograma para além de 31 de janeiro ou alterar o preço na maior venda secundária de ações do país. Uma queda no preço de suas ações.

“É importante para o Adani Group garantir a venda das ações – se eles mantiverem o preço e não o reduzirem, e se as ações não se recuperarem, ninguém estará interessado em se candidatar”, disse Mumbai. Ambarish Balika, analista de mercado, assessora diversos family offices.

“As negociações de segunda-feira serão críticas.”

Em uma declaração separada no domingo, o diretor financeiro do Grupo Adani, Jukeshinder Singh, disse que estava focado na venda de ações e esperava que fosse concretizada. Seus investidores-âncora mostraram confiança e continuaram investindo, acrescentou.

‘Caia sem parar’

Algumas ações do grupo Adani subiram mais de 1.500% nos últimos três anos em meio a uma expansão agressiva em negócios como portos, geração de energia, aeroportos e mineração.

A Adani Enterprises fixou o preço mínimo por ação em Rs 3.112 e o teto para a venda secundária de ações em Rs 3.276 – acima dos Rs 2.761,45 na sexta-feira.

Arun Kejriwal, fundador da Kejriwal Research and Investments, disse que os investidores provavelmente esperarão até o último dia da venda de ações para ver se há uma mudança no preço.

“Espero que a queda livre observada na sexta-feira desacelere, mas a recuperação aos níveis anteriores à queda pode ser difícil”, acrescentou.

Os regulamentos indianos estabelecem que uma emissão de ações deve receber uma subscrição mínima de 90%, caso contrário, o emissor deve reembolsar o valor total.

A Maybank Securities e a Abu Dhabi Investment Authority estão entre os investidores que oferecem a parte âncora da emissão.

No sábado, o provedor de índices MSCI disse que estava buscando feedback dos participantes do mercado sobre Adani e monitorando fatores “que podem afetar os méritos desses títulos relevantes” nos índices MSCI.

Existem pelo menos seis empresas do Grupo Adani no índice MSCI Índia, com uma ponderação total de 4,31%.

Reportagem de Aditya Kalra, Ira Dugal, Jayshree B Upadhyay e Chris Thomas; Edição de Alexandre Smith

