Summer Game Fest 2024: tudo anunciado

O Vitrine do Festival dos Jogos de Verão de 2024 está em andamento e já vimos algumas revelações, trailers e surpresas do jogo. Como o organizador Geoff Keighley prometeu anteriormente, o show destacará jogos de todos os formatos e tamanhos ao longo de sua exibição. Atualizaremos esta história com todas as revelações mais recentes à medida que a apresentação continua.

Lego Horizon Adventures está chegando ao PlayStation 5

O tão falado jogo Lego Horizon Adventures deu início ao Summer Game Fest, revelando versões em tijolo da liga e dos dinossauros robóticos que os fãs conheceram nos últimos anos. As primeiras imagens do projeto revelaram uma aventura Lego mais familiar do que a série principal da Guerrilla Games, com opção de jogar com um amigo. A filmagem também mostra as opções de personalização para aproveitar quando Lego Horizon Adventures chegar ao PC nesta temporada de férias via Steam e Epic Games Store, Nintendo Switch e PS5.

Campeões de Quadribol foi lançado este ano

Após o lançamento de Hogwarts Legacy no ano passado, os fãs de Harry Potter podem esperar por Harry Potter: Campeões de Quadribol. 3, 2024.

No More Room in Hell está chegando ao acesso antecipado neste Halloween

No More Room in Hell 2 traz sua jogabilidade de tiro em primeira pessoa com zumbis para acesso antecipado neste Halloween. A jogabilidade do título de ação brutal apresentava combates brutais e inimigos brutais que não farão nada para derrubá-lo. Destacando uma mecânica instável e um punhado de armas, o trailer provocou o modo cooperativo para oito jogadores em um mundo com bastante rejogabilidade.

Civilization VII de Sid Meier chegará aos consoles em 2025

A desenvolvedora Faxis Games e 2K anunciaram que seu tão aguardado jogo de estratégia, Sid Meier’s Civilization 7, chegará ao PC e consoles em 2025. O trailer de revelação do projeto ainda não mostrava nenhuma jogabilidade, mas deu aos fãs um trailer atmosférico. Faça-os esperar alguns meses. Em agosto, Fraxis realizará uma vitrine de gameplay, o que significa que os jogadores não terão que esperar muito para aprender mais.

Dragon Ball: Faísca! A data de lançamento do Zero está marcada para outubro

A franquia Dragon Ball continua a oferecer uma jogabilidade insana de Super Saiyan com Dragon Ball: Sparking Zero sendo lançado para PC via Steam, PS5 e Xbox Series X | Em 11 de outubro de 2024, nossa última olhada no jogo spinoff do anime revelou uma jogabilidade devastadora para personagens icônicos como Goku, Frieza, Buu e Vegeta. A filmagem prometia àqueles que encomendaram sua cópia seis desbloqueios iniciais de personagens para jogar, incluindo outro lutador misterioso.

Street Fighter 6 receberá crossover com Fatal Fury

E a Capcom promete entregar mais conteúdo de Street Fighter 6 Quatro novos personagens na 2ª temporada . A próxima temporada promete ser uma das mais quentes do clássico jogo de luta, já que a nova escalação inclui um crossover com Fatal Fury, que verá os lutadores Terry e Mai se juntarem à batalha. Também ao longo do caminho estão personagens clássicos de Street Fighter, como M. Bison, que parece estar com um novo visual, e Elena. O conteúdo será lançado ao longo do ano.

A Blumhouse Games lançou Grisol Theatre of Idols, Fear the Spotlight e muito mais.

Blumhouse Studio, que se destacou na última década com filmes de terror como M3GAN e Five Nights at Freddy’s, está entrando no ramo de jogos. Em vez de iniciar um novo empreendimento com um único projeto de videogame, o estúdio anunciou uma variedade de jogos de terror de equipes como Ice Out, Half Mermaid, Cozy Game Balls, Perfect Carbage, PlayMe Studio e Vermilla. Blumhouse explicou que seu objetivo é oferecer jogos para mais de um jogador. Começa com Fear the Spotlight, mas outros títulos como Grave Seasons, Sleep Awake e Grisol Theatre of Idols estão chegando.

Power Rangers: Rita’s Rewind revela um novo estilo beat-em-up à moda antiga

Os fãs de jogos beat-em-up viajaram no tempo até os anos 90, quando Power Rangers: Rita’s Rewind foi lançado no Summer Game Fest 2024. Este videogame no estilo old school une os jogadores para lutar contra massas e outros vilões icônicos enquanto joga. Como os Rangers originais. Até agora, o ponto forte do jogo parece ser a variedade de atividades que ele oferece, já que os jogadores podem alternar entre jogos de beat-em-up, FPS e corrida.

MECHA Break define uma data de teste beta para agosto deste ano

Uma pausa MECHA apareceu durante o Festival dos Jogos de Verão de 2024 para mostrar um novo trailer, prometendo deixar os jogadores entrarem no jogo em agosto. Nenhuma data específica foi anunciada para o teste beta, mas Takayuki Yanez (Metal Gear, Gundam, Armored Core) e Junya Ishigaki (Xenogears, Gundam) emprestaram seus talentos para ajudar a projetar alguns dos mechs do jogo. À medida que nos aproximamos do teste beta de agosto, aprenderemos mais sobre o que o MECHA Brake tem reservado.

Crescente…

