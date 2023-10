SpaceX lançará satélites Starlink na 75ª órbita em 2023

Um foguete SpaceX Falcon 9 lançou 21 satélites Starlink Internet da Califórnia na manhã de sábado (21 de outubro).

O Falcon 9 decolou da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, às 4h23 EDT (08h23 GMT; 1h23, horário local da Califórnia) no sábado.

O primeiro estágio do Falcon 9 pousou com segurança no horário programado, pousando no oceano no navio drone da SpaceX, Off Course I Still Love You, 8,5 minutos após a decolagem.

O primeiro estágio de um foguete SpaceX Falcon 9 pousa logo após o lançamento de 21 satélites Starlink em 21 de outubro de 2023. (Crédito da imagem: SpaceX)

Segundo a SpaceX, este é o 16º voo do primeiro estágio deste foguete específico Descrição do trabalho. É uma pena o histórico de reciclagem da empresa, estabelecido no mês passado.

Enquanto isso, 21 satélites Starlink estavam programados para serem lançados do topo do Falcon 9 62,5 minutos após o lançamento, confirmou a SpaceX. Postar no X (anteriormente conhecido como Twitter).

A decolagem será a 75ª missão orbital da SpaceX em 2023. A empresa tem como meta 100 aeronaves até o final deste ano e 144 aeronaves até 2024.

60% dos voos deste ano são dedicados à construção de Starling, a megaconstelação de Internet da SpaceX. Starlink atualmente tem aprox. 4.900 satélites operacionaisE esse número continuará a crescer no futuro.