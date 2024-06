Marte foi cozinhado por uma recente tempestade solar

Em maio, o sol lançou rajadas de radiação. Ao colidirem com a bolha magnética da Terra, o mundo foi presenteado com exibições contrastantes das luzes do norte e do sul. Mas o nosso planeta não é o único na linha de fogo solar.

Alguns dias depois do show de luzes da Terra, Outra série de explosões Sun gritou. Desta vez, em 20 de maio, Marte foi atingido por uma tempestade.

Observado de Marte, “Este é um dos eventos de partículas de energia solar mais fortes que vimos até agora”, disse ele. Shannon CurryInvestigador principal do Mars Atmospheric and Evaporative Evolution Orbiter da NASA, ou MAVEN, na Universidade do Colorado, Boulder.