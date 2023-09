EUA permitirão que quase 500 mil imigrantes venezuelanos trabalhem legalmente

O presidente direcionou fortemente a crise imigratória da cidade para sua agenda pública. Mas ele entrou em particular com a Sra. Hochul na noite de terça-feira, durante uma recepção repleta de estrelas no Metropolitan Museum of Art. Na quarta-feira, ele classificou o status especial para os venezuelanos como “uma das nossas principais prioridades”.

A administração já estendeu a proteção humanitária a cerca de 250 mil venezuelanos que chegaram ao país até março de 2021. Mas as autoridades alertaram que uma expansão mais ampla poderia criar um incentivo novo e de longo prazo para os migrantes tentarem entrar no país. .

Senhor. Adams agradeceu à Casa Branca na quarta-feira. Mas ele imediatamente instou a administração Biden a estender proteções especiais a dezenas de milhares de imigrantes de outros países.

A cidade abriga atualmente 60 mil requerentes de asilo. Senhor. Adams estima que, juntamente com a educação e os cuidados de saúde, custará à cidade 12 mil milhões de dólares nos próximos anos. Permitir que mais imigrantes trabalhem e ganhem dinheiro ajudaria a aliviar um pouco a carga sobre o sistema, ao mesmo tempo que geraria novas receitas fiscais.

A Casa Branca tomou outras medidas para ajudar a cidade de Nova Iorque. A administração Biden ajudou Nova York a garantir US$ 140 milhões em financiamento de emergência e solicitou mais ao Congresso. Dezenas de autoridades federais na cidade de Nova Iorque estão a tentar ajudar a identificar outros imigrantes que já são elegíveis para trabalhar, mas que ainda não apresentaram candidaturas.

Funcionários da Casa Branca argumentam que só o Congresso pode reformar significativamente o sistema de imigração do país, alterando o fluxo de imigrantes e mudando as regras sobre quem pode trabalhar e quando. Pessoalmente, eles são o Sr. Mal escondeu o seu desgosto pelas críticas francas a Adams e a outros democratas, dizendo que os comentários do presidente da câmara estão agora a ser criticados pelos republicanos, uma vez que o Sr. Eles apontaram que estão sendo amplamente citados para atacar Biden.