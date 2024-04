Bucks 104-91 Celtics (9 de abril de 2024) Recapitulação do jogo

MILWAUKEE – Giannis Antetokounmpo saiu no terceiro quarto com uma lesão na perna, mas o Milwaukee Bucks se recuperou para vencer o Boston Celtics por 104-91 na noite de terça-feira.

Patrick Beverley fez 20 pontos e 10 rebotes quando Milwaukee derrapou em quatro jogos depois que o Bucks mudou sua escalação, saindo do banco pela primeira vez na frente de Malik Beasley.

Antetokounmpo estava andando pela quadra no final do terceiro quarto após uma cesta do Celtic quando se sentou em uma cadeira, agarrando a panturrilha esquerda. O duas vezes MVP foi ajudado a se levantar e as câmeras o mostraram caminhando para o vestiário por conta própria.

Os Bucs disseram que Antetokounmpo tem uma distensão no sóleo esquerdo. O sóleo é um músculo da panturrilha.

Antetokounmpo fez 15 pontos, oito rebotes e sete assistências, além de tentar os únicos lances livres do jogo. Ele acertou 1 de 2 na linha no primeiro quarto.

O Celtics se tornou o primeiro time na história da NBA a passar um jogo inteiro sem tentar um lance livre. O recorde anterior de menor número de tentativas combinadas em um jogo era 11.

Milwaukee superou a lesão de Antetokounmpo para dar ao Bucks uma vantagem de 24 pontos no primeiro tempo.

Brook Lopez e Bobby Portis tiveram 15 pontos cada, enquanto Damian Lillard e Khris Middleton tiveram 12 pontos cada. Portis também teve 10 rebotes.

O Celtics, que já tinha o melhor recorde da temporada regular da NBA e o primeiro lugar nos playoffs, jogou sem Al Horford e Kristaps Porzingis. O Celtics tem gerenciado a carga de trabalho de Porzingis desde que Horford estava indisponível devido a uma torção no polegar esquerdo, e ele perdeu cinco jogos no mês passado devido a uma torção no tendão da coxa direita.

Jayson Tatum marcou 22 pontos para liderar o Celtics. Jaylen Brown fez 14 pontos e 10 rebotes e Jrue Holiday fez 12 pontos.

Lopez acertou 4 de 5 em tentativas de 3 pontos em um primeiro quarto de seis minutos que viu os Bucs acertarem 14 de 18 e 8 de 10 na faixa de 3 pontos. A enterrada de Portis aumentou a vantagem do Bucks para 47-23 faltando 8:02 para o fim do segundo quarto.

Os Bucs lideraram por 63-43 no intervalo.

A lesão de Antetokounmpo ocorreu durante uma sequência de 14-4 do Celtics que fechou o terceiro quarto e ajudou o Boston a reduzir a vantagem de Milwaukee para 78-67. Os Bucs responderam marcando os primeiros sete pontos do quarto período, incluindo cinco de Khris Middleton.

Os Bucs permaneceram à frente por dois dígitos no resto do caminho.

Celtics: receberá o New York Knicks na quinta-feira.

Bucks: Hospede o Orlando Magic na quarta-feira.

