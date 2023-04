Jerry Springer, cujo talk show do tablóide Rowdy se tornou um sucesso, morre aos 79 anos

Senhor. Uma das convidadas de Springer, Nancy Campbell-Panitz, disse em 2000 que o Sr. Springer foi assassinada por seu ex-marido logo após aparecer no programa, onde ela confrontou seu ex e sua segunda esposa em um episódio sobre triângulos amorosos. De acordo com os registros do julgamento divulgados como parte do processo, os produtores do programa queriam que o trio lutasse no palco.