Yoshinobu Yamamoto Dodgers derrota os Yankees em 11 entradas

Enquanto o mundo do beisebol girava em torno dele na sexta-feira, Yoshinobu Yamamoto não se importou.

Ausente na sede do clube dos Dodgers antes do jogo, Yamamoto sentou-se sozinho em seu armário, depois apoiou os pés em um sofá de couro preto, examinando silenciosamente os relatórios de olheiros enquanto os repórteres invadiam a sala vazia.

Ele entrou em campo horas depois no Yankee Stadium para a estreia da tão aguardada série Dodgers-Yankees deste fim de semana, atraindo um coro de vaias de uma base de fãs que esperavam vê-lo com listras.

E é claro que os Dodgers não tiveram sete entradas e sete eliminações sem gols Vitória por 2-1A joia de Yamamoto na 11ª entrada preparou Dioscar Hernandez para uma dobradinha decisiva em duas corridas.

“Sua melhor atuação como Dodger”, disse o técnico Dave Roberts.

Mais do que isso, foi a primeira vez que Yamamoto viu um superstar.

“Gostei da atmosfera”, disse Yamamoto através de seu tradutor. “Foi um ótimo campo. Gostei de todo o jogo.

Na preparação para esta série no Bronx – um confronto final entre duas das franquias mais históricas da MLB, mas duas equipes de primeiro lugar que poderiam se encontrar na World Series – a maior parte da atenção cercou ex-jogadores valiosos e perenes. -Estrelas em duas linhas.

Shohei Ohtani, Mookie Betts e Freddie Freeman para os Dodgers. Aaron Judge, Giancarlo Stanton e Juan Soto pelo Nova York (embora Soto tenha perdido o jogo de sexta-feira devido a uma lesão no antebraço que é questionável para jogar neste fim de semana).

“Estou animado para ver as estrelas surgindo”, disse Roberts antes do jogo. “Temos alguns dos melhores jogadores do planeta jogando aqui.”

Não está claro exatamente onde Yamamoto se encaixa nessa constelação de celebridades.

A estrela japonesa de 25 anos ganhou o maior contrato da história da MLB para um arremessador fora de Ohtani nesta entressafra, assinando com os Dodgers – apesar do grande interesse de outros clubes de grande mercado, principalmente os Yankees – pelo 12º. contrato anual de US$ 325 milhões.

Ele veio para a MLB como um dos arremessadores mais condecorados da história do Nippon Professional Baseball do Japão, ganhando o prêmio Cy Young da liga três vezes.

“Os Yankees são uma grande equipe e agradeço o interesse que tiveram em mim durante as negociações”, disse Yamamoto. “Mas quando os enfrento, é um jogo normal.”

Apesar de tudo, Yamamoto entrou em sua temporada de calouro na sexta-feira com alguns momentos marcantes.

Sua média de corridas merecidas foi de 3,32, sólida, mas fora dos 35 primeiros nas ligas principais. Ele ainda não enfrentou nenhum crime em nenhum dos locais mais fortes de Nova York.

“Será um bom teste para ele”, disse Roberts antes do jogo. “Mas eu sei, é claro, que no momento o palco não será grande.”

Yoshinobu Yamamoto arremessa para Aaron Judge, estrela do New York Yankees, durante o primeiro turno de sexta-feira no Yankee Stadium. (Frank Franklin II/Associated Press)

Essa intuição é certeira.

Três horas antes do primeiro arremesso, Yamamoto permaneceu enquanto o resto de seus companheiros saíam de um clube lotado com mais de duas dúzias de repórteres. Chapéu para trás. Fones de ouvido ligados. Ele parece estar em seu próprio mundo, não chamando a atenção para o que muitos consideram ser a maior sequência da temporada até agora.

“Ele participou de muitos jogos importantes em sua carreira”, disse Roberts sobre a carreira de Yamamoto no Japão e o campeonato Mundial de Beisebol Clássico do ano passado com o Japão. “Esta será outra experiência para ele”.

Assim que assumiu o montículo, porém, Yamamoto não arremessou como se fosse apenas mais um jogo.

A partir do salto, o destro de 1,70 metro encontrou maior velocidade em sua bola rápida, lançando 29 arremessos a 97 mph ou mais rápido (e outros seis a 96,9). Ele superou essa marca apenas três vezes durante toda a temporada.

“Acho que minha mecânica funcionou muito bem hoje”, disse Yamamoto.

“Sempre que você tem mais velocidade, isso ajuda”, acrescentou o apanhador Will Smith.

Os companheiros dos Dodgers (da esquerda) Jason Heyward, Theoscar Hernandez e Andy Page comemoram após a vitória por 2 a 1 sobre o New York Yankees no Yankee Stadium na sexta-feira. (Frank Franklin II/Associated Press)

As coisas secundárias de Yamamoto também pareciam mais nítidas do que o normal, já que ele usou um divisor e um controle deslizante para completar suas quatro eliminações.

“As coisas que ele fez no Japão”, disse Hernandez, “ele mostrou hoje”.

Questionado mais tarde sobre como a sexta-feira se compararia à situação da pós-temporada, Yamamoto sorriu timidamente.

“Não penso em outubro”, disse ele. “Só estou tentando executar meus argumentos como sempre.”

Roberts aprendeu alguma coisa sobre o arremessador que foi encarregado de ancorar a rotação ao lado de seu colega fora de temporada, Tyler Glasnow?

“Não”, disse Roberts. “Eu sei que ele não vai fugir deste momento.”

Os Yankees – que entraram na noite com uma sequência de oito vitórias consecutivas e o melhor recorde nos campeonatos – pressionaram Yamamoto cedo. O juiz dobrou a aposta no início. Dois corredores alcançaram o segundo lugar com um erro de Kike Hernandez e um single de Trent Grisham.

Mas depois de escapar de ambos os engarrafamentos – em um par de controles deslizantes para eliminações no final do inning – Yamamoto cruzou para o outro lado.

Ele não desistiu de mais uma vitória. Ele aposentou 15 dos últimos 17 rebatedores que enfrentou. Nas duas últimas entradas de uma partida de 106 arremessos, ele trabalhou suas únicas duas caminhadas, abanando Stanton com uma bola rápida na sexta e induzindo um grounder duplo no arremesso final do DJ LeMahieu.

Ao finalmente sair da borracha, Yamamoto cerrou os punhos e soltou um grito de comemoração.

“Acho que falta um pouco, e ainda é o Yankee Stadium”, disse Roberts, acrescentando que a mecânica desesperadora por si só levou à aceleração de Yamamoto. “Acho que Velo teve algo a ver com isso.”

O jogo continuou sem gols depois que Yamamoto deixou o monte.

Os Yankees ficaram presos no oitavo com as bases carregadas. Ambas as equipes não conseguiram marcar um corredor de base extra-inning automático no 10º. Teoscar Hernandez encontrou a lacuna no campo centro-esquerdo no 11º, marcando Ohtani (que fez 0 de 5) da segunda base e Freeman (0 de 2 com duas caminhadas) na primeira, nenhum dos times conseguiu um corredor sobre. de maneira geral.

“É o velho ditado que diz que um bom arremesso é melhor do que uma boa rebatida”, disse Roberts. “Você pode esgotar tantos rebatedores bons quanto puder.”

Os Yankees conseguiram uma corrida de volta no final do 11º quando Judge (dois em três com duas caminhadas) alinhou um single RBI de Yohan Ramirez – um apaziguador tipicamente de baixa alavancagem pedindo ao bullpen esgotado dos Dodgers para salvar o jogo. .

Porém, os Yankees não arrecadaram mais nada.

A essa altura, Yamamoto os manteve calados por muito tempo. Em uma série sobre o poder das estrelas, o arremessador japonês garantiu que seu nome estivesse no topo da lista.