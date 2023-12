Terremoto de magnitude 7,6 atinge sul das Filipinas; Alerta de tsunami emitido: NPR

MANILA, Filipinas – Um poderoso terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa da ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, na noite de sábado e as autoridades filipinas emitiram um alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos EUA disse que o terremoto ocorreu a uma profundidade de 32 quilômetros (20 milhas) às 22h37. Não houve relatos imediatos de danos ou vítimas.

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, espera-se que as ondas do tsunami atinjam o sul das Filipinas e partes da Indonésia, Palau e Malásia com base no tamanho e localização.

Teresito Bacolcol, chefe do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, disse à Associated Press que sua agência aconselhou os residentes costeiros do sul das províncias de Surigao del Sur e Davao Oriental a se mudarem imediatamente para terras mais altas ou mais para o interior.

Os proprietários de barcos em portos, estuários ou águas costeiras rasas fora das duas províncias devem proteger os seus barcos e afastar-se da zona portuária, disse a agência sísmica no seu alerta de tsunami. Os barcos já no mar deverão permanecer em alto mar até novo aviso.

Com base na magnitude do terremoto, disse Bacolcol, um tsunami de 1 metro (3,2 pés) poderia ocorrer, mas a maré poderia ser mais alta em linhas fechadas, baías e estreitos.

Um dos países mais propensos a desastres do mundo, as Filipinas sofrem regularmente terremotos e erupções vulcânicas ao longo do “Anel de Fogo” do Pacífico, um arco de falhas sísmicas que cerca o oceano. O arquipélago é atingido por cerca de 20 tufões e tempestades todos os anos.