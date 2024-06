Dan Hurley recusou um contrato de seis anos e US$ 70 milhões com o Lakers para permanecer na UConn

Dan Hurley comemora depois que UConn derrotou o Purdue Boilermakers por 75-60 para vencer o campeonato nacional do torneio de basquete masculino da NCAA em 8 de abril de 2024 em Glendale, Arizona. (Foto de Christian Peterson/Getty Images)

Após especulações sobre uma mudança para a NBA, Don Hurley permanecerá na UConn.

Hurley, que vem de campeonatos consecutivos da NCAA com a UConn, recusou uma grande oferta salarial do Los Angeles Lakers para ficar com os Huskies, de acordo com vários relatórios.

Ber Adrian Wojnarowski da ESPN, Hurley recusou uma oferta de US$ 70 milhões por seis anos em favor de buscar o terceiro título consecutivo da NCAA com a UConn. De acordo com Wojnarowski, o acordo teria feito de Hurley um dos seis treinadores mais bem pagos da NBA se ele tivesse aceitado.

QUEBRANDO: Don Hurley, de Connecticut, recusará uma oferta de seis anos e US$ 70 milhões do Los Angeles Lakers e retornará em busca do terceiro título nacional consecutivo, disseram fontes à ESPN. LA o teria tornado um dos seis treinadores mais bem pagos da NBA. pic.twitter.com/hEXo3o00SR -Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 de junho de 2024

Postado por UConn Basquete Masculino Uma afirmação Hurley confirmou na segunda-feira que quer buscar mais campeonatos com o time.

“Estou emocionado com toda essa experiência. No final das contas, estou muito orgulhoso da cultura do campeonato que construímos em Connecticut”, disse Hurley. “Nosso foco agora é melhorar neste verão e nos unirmos como equipe à medida que avançamos no campeonato.”

A decisão veio após relatos na semana passada de que o Lakers estava interessado em perseguir Hurley. ESPN Os Lakers estão preparando um grande acordo que manteria Hurley em Los Angeles por um longo prazo. O Lakers demitiu Darwin Hamm em maio, após duas temporadas no time, e procurou um substituto para Hurley na esperança de uma boa sequência nos playoffs na próxima temporada.

Hurley supostamente viajou para Los Angeles na quinta-feira e se reuniu com o Lakers na sexta-feira para discutir um possível acordo antes de retornar à Costa Leste no sábado.

Ao avaliar os dois lados, Hurley disse à ESPN que o Lakers apresentou um “caso convincente” e apresentou uma “visão convincente”, mas está orgulhoso do que construiu com os Huskies.

Para WojnarowskiO Lakers agora pretende entrevistar outros candidatos na esperança de contratar um novo treinador antes do Draft da NBA de 26 de junho.

Depois de passagens pela Wagner e Rhode Island, Hurley prosperou na UConn, especialmente nos últimos dois anos. Sob a tutela de Hurley, os Huskies alcançaram um campeonato inesperado em 2023 antes de dominar a temporada 2023-2024. No ano passado, Hurley levou os Huskies a um título da temporada regular do BIG EAST e um título do torneio BIG EAST através do torneio da NCAA – o que lhe valeu o prêmio Naismith Coach of the Year de 2024.

Hurley registrou um recorde de 141-58 em seis temporadas com UConn e está com 292-163 como técnico principal.