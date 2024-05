Steve Nash parabeniza Brandin Podzimski pelas honras de All-Rookie da NBA – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Na segunda-feira, o armador do Warriors, Brandyn Podzimski, descobriu que ganhou as honras do NBA All-Rookie First Team de 2023-24 da melhor maneira possível.

Steve Nash, duas vezes MVP da NBA, parabenizou o jovem de 21 anos, duas vezes Jogador do Ano da Conferência da Costa Oeste na alma mater de Bodziemski, a Universidade de Santa Clara, com a primeira mensagem de vídeo da perspectiva do Golden State. Haverá muitas honras na liga.

“Brandin, parabéns por fazer parte do time All-Rookie”, disse Nash. “Bem merecido. Ver você jogar, ver você crescer tem sido uma grande parte de fazer Dubs. Mal posso esperar para ver o resto de sua carreira se desenrolar. Continue com o bom trabalho.

“Muitos parabéns e boa sorte, meu homem.”

Tanto Nash quanto Podzimski são ex-Broncos, e o jovem guarda do Warriors optou por se transferir para Santa Clara depois de não conseguir quebrar a rotação em Illinois. A mudança valeu a pena, já que Podziemski foi selecionado em 19º lugar geral no Draft da NBA de 2023 pelo Golden State, encontrando e criando sucesso suficiente para ganhar honras de All-Rookie nesta temporada.

“Só soube quando vi o vídeo [Warriors senior vice president of communications Raymond Ridder] Apareceu-me e Steve Nash gritou comigo. Então foi muito legal”, disse Podzimski aos repórteres 90 minutos depois que o time All-Rookie foi anunciado na segunda-feira.

Nash teve sua camisa 11 aposentada em setembro de 2006, já que era o único recruta do Santa Clara no ensino médio. Nash foi escolhido em 15º lugar geral no draft de 1996. Oito vezes All-Star da NBA.

Ao contrário de Podziemski, Nash não foi selecionado nenhuma vez para o time All-Rookie da liga. Embora isso seja certamente uma tarefa difícil, o guarda do Warriors pode estar a caminho de se tornar o próximo grande jogador do Santa Clara.

