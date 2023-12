China aprova 105 jogos online após conter enormes perdas de tráfego

BANGKOK (AP) – A Comissão de Imprensa e Publicações da China aprovou 105 novos jogos online, afirmando que apoia totalmente a indústria após as proibições propostas. Causou enormes perdas Última semana para investidores em grandes fabricantes de jogos.

A Administração Nacional de Imprensa e Publicação divulgou um comunicado em sua conta de mídia social WeChat na segunda-feira, dizendo que as aprovações do Grupo de Trabalho de Jogos da Associação de Música e Digital da China foram “sinais positivos de apoio à prosperidade e ao desenvolvimento saudável da indústria de jogos online”.

Os jogos aprovados incluem “Counter War: Future” da Tencent e “Firefly Assault” da Netease.

O projeto de diretrizes para restrições aos jogos online fez com que os preços das ações de fabricantes de videogames, como Tencent e Netize, despencassem na sexta-feira, causando perdas de dezenas de bilhões de dólares e derrubando os benchmarks chineses.

As diretrizes do governo diziam que os jogos online seriam proibidos de oferecer incentivos para logins ou compras diárias. Outras restrições incluem limitar o quanto os usuários podem recarregar e emitir avisos para “comportamento de consumo irracional”.

Na sexta-feira, as ações da Netties negociadas na Nasdaq caíram 16,1%, enquanto as ações negociadas em Hong Kong caíram 25%. A Tencent caiu 12%. A Huya Inc., uma pequena fabricante de jogos online, perdeu 10,7% na Bolsa de Valores de Nova York. No total, as empresas perderam milhares de milhões de dólares em valor de mercado.

O mercado de Hong Kong foi fechado na segunda-feira devido ao feriado de Natal. Os preços das ações de Xangai permaneceram estáveis.

Em 2023, a Administração de Imprensa e Publicações informou que foram emitidos 1.075 números de versões de jogos, dos quais 977 foram produzidos internamente e 98 foram importados.

Ele citou o “Relatório da Indústria de Jogos da China de 2023” dizendo que a receita de vendas do mercado doméstico de jogos online excederá 300 bilhões de yuans (US$ 42 bilhões) em 2023, e o número de jogadores chegará a 668 milhões.

“O Comitê Executivo de Esportes espera que as unidades membros aproveitem esta oportunidade para lançar mais produtos de alta qualidade, promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de jogos online, promover a prosperidade e o desenvolvimento cultural e contribuir para a construção de um país culturalmente poderoso”, afirmou. disse. .

A China tomou várias medidas contra a indústria de jogos online nos últimos anos.

Em 2021, os reguladores limitaram a três horas por semana a quantidade de tempo que as crianças podem passar jogando jogos, citando preocupações sobre o vício em videogames. As aprovações para novos videogames foram suspensas por cerca de oito meses, mas foram retomadas em abril de 2022, à medida que a repressão mais ampla à indústria de tecnologia como um todo foi amenizada.