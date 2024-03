PIB da Índia: a grande economia que mais cresce no mundo faz jus ao seu faturamento

Nova Deli/Londres

CNN

–



A Índia registou números de crescimento económico surpreendentemente fortes, encerrando 2023 em alta e dando ao primeiro-ministro Narendra Modi um grande impulso poucas semanas antes das eleições nacionais.

O produto interno bruto (PIB) na grande economia de crescimento mais rápido do mundo cresceu 8,4% nos últimos três meses de 2023, em comparação com o ano anterior. 7,6% no período junho-setembro, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas. disse Quinta-feira.

O último aumento foi muito mais forte do que os analistas esperavam A economia da Índia “levou uma surra no ano passado”, escreveu Tamashi de Silva, economista assistente para a Índia na Capital Economics, numa nota.

“O ritmo desse crescimento foi o mais forte nas principais economias no último trimestre”, acrescentou.

Os dados aumentarão ainda mais a confiança nas perspectivas económicas da nação mais populosa do mundo. De acordo com um relatório separado da consultora imobiliária Knight Frank publicado na quarta-feira, o número de indianos com um património líquido de pelo menos 30 milhões de dólares aumentará 50% nos cinco anos até 2028, o maior aumento a nível mundial.

O Fundo Monetário Internacional Espera que a economia da Índia se expanda 6,5% em 2024, mas o governo Modi estima um aumento de 7,6%. Exercício financeiro até março.

“O forte crescimento de 8,4% do PIB… mostra a força da economia indiana e o seu potencial”, disse Modi. Disse em X Quinta-feira. “Nossos esforços continuarão a acelerar o crescimento econômico para ajudar 140 milhões de pessoas [1.4 billion] Os índios levam uma vida melhor.

A expansão sustentada elevará rapidamente a Índia ao posto de maior economia do mundo. Os analistas da Jefferies esperam que o país se torne a terceira maior economia do mundo até 2027, acima do quinto lugar actual.

A Índia também é amplamente vista como uma alternativa à China para países e empresas que procuram diversificar as suas cadeias de abastecimento, especialmente à medida que as relações entre Washington e Pequim se desgastam.

O governo de Modi tem utilizado agressivamente multinacionais para instalar fábricas no país, gastando milhares de milhões para melhorar estradas, portos, aeroportos e caminhos-de-ferro.

Algumas das maiores empresas do mundo, incluindo a Apple (APL) fornecedora Foxconn, que já está expandindo suas operações por lá. e Tesla (D.S.L.A) O CEO Elon Musk disse em junho passado que sua empresa Queremos investir na Índia “o mais rápido que for humanamente possível”.

Na quinta-feira, o governo Modi aprovou um investimento de mais de 15 mil milhões de dólares por parte de empresas, incluindo o Grupo Tata, para construir três fábricas de semicondutores, um grande passo em direção ao seu objetivo de tornar a Índia num centro de produção eletrónica.

O As fábricas, conhecidas como fabs, deverão criar 20 mil empregos de tecnologia avançada e cerca de 60 mil empregos indiretos, disse o governo em comunicado. Ele disse O investimento é um “salto gigante” para as ambições da Índia em semicondutores.

“A Índia já possui profundas capacidades em design de chips. Através dessas unidades, nosso país desenvolverá capacidades na fabricação de chips”, afirma o comunicado.

Embora em êxtase Em torno dos últimos números de crescimento, os economistas aconselham cautela na leitura dos dados.

“Nem tudo que brilha é crescimento”, Nomura escreveu Em nota na sexta-feira. “O desenvolvimento básico é mais fraco do que o título sugere.”

O sector agrícola, que contribui com 16% do PIB da Índia e é uma importante fonte de emprego, continua a ficar atrás do consumo.

Os economistas do HSBC, embora admitissem que o país estava “crescendo a um ritmo incrível”, disseram que era necessária “calma”.

“A Índia continua a ser um oásis de crescimento robusto e estabilidade macro num contexto global turbulento” eles escreveram em uma nota na sexta-feira.

De Silva, da Capital Economics, observou que o ímpeto por detrás do forte crescimento económico da Índia “poderá desvanecer-se um pouco”, à medida que o fraco crescimento global pesa sobre as exportações, enquanto o país pode enfrentar restrições mais rigorosas aos empréstimos não garantidos. Controle as despesas domésticas.

Mas “qualquer desaceleração no crescimento será provavelmente moderada, especialmente tendo em conta o impulso do governo em matéria de infra-estruturas”, acrescentou.