Como assistir hoje às provas olímpicas de atletismo dos EUA em 2024

As Olimpíadas de Paris de 2024 estão se aproximando rapidamente, mas antes de mergulhar em 16 dias de competição em ginástica, saltos ornamentais, natação, atletismo e muito mais, é hora de ver quem será selecionado para a equipe dos EUA nas seletivas da equipe olímpica de 2024. A seguir: provas olímpicas de atletismo. A partir de hoje, atletas como o hexacampeão mundial Noah Lyles, a campeã olímpica feminina dos 400m com barreiras e recordista mundial Sydney McLaughlin-Levron e a campeã mundial feminina dos 100m Shakari Richardson – se reunirão no Evert Field em Hayward Field. para entrar na seleção dos EUA.

As provas serão realizadas de 21 a 24 de junho e de 27 a 30 de junho. Você está pronto para ver qual dos aspirantes à equipe dos EUA cruzará a linha de chegada primeiro? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como assistir às seletivas de atletismo olímpicas dos EUA em 2024.

Como assistir às provas de atletismo dos EUA:

Datas: 21 a 30 de junho

Localização: Hayward Field, Eugene, OR

Frequência de TV: NBC, rede dos EUA

Transmissão: Pavão

Quando são as seletivas olímpicas de atletismo?

As provas de atletismo olímpicas dos EUA de 2024 começam nesta sexta-feira, 21 de junho. A cobertura começará às 13h.

Em qual canal acontecem as provas olímpicas de atletismo?

As seletivas olímpicas dos EUA de 2024 serão transmitidas pela NBC, com toda a cobertura da NBC transmitida no Peacock. A USA Network transmitirá a cobertura atrasada no mesmo dia. A programação completa da transmissão pode ser conferida abaixo.

Como assistir às provas de atletismo olímpicas dos EUA ao vivo, sem cabo:

Cronograma de transmissão das provas de atletismo olímpicas dos EUA em 2024:

Leste em todos os momentos. Aqui está Programação completa de eventos de atletismo.

Sexta-feira, 21 de junho – Atletismo: Dia 1

21h00 – 23h00 (NBC)

13h00 – 16h00 (Pavão)

18h20 – 23h00 (Pavão)

18h30 – 21h00 (EUA)

Sábado, 22 de junho, Atletismo: Dia 2

20h55 – 23h (NBC)

13h00 – 18h00 (Pavão)

19h45 – 23h (Pavão)

Domingo, 23 de junho, Atletismo: Dia 3

20h45 – 23h00 (NBC)

13h00 – 16h00 (Pavão)

20h00 – 23h00 (Pavão)

Segunda-feira, 24 de junho, Atletismo: Dia 4

20h45 – 23h00 (NBC)

13h00 – 15h00 (Pavão)

20h00 – 23h00 (Pavão)

Quarta-feira, 27 de junho, Atletismo: Dia 7

20h00 – 21h00 (NBC)

19h15 – 23h30 (Pavão)

21h00 – 23h00 (EUA)

Quinta-feira, 28 de junho, Atletismo: Dia 8

22h00 – 23h00 (NBC)

19h00 – 23h00 (Pavão)

20h00 – 21h00 (EUA)

Sexta-feira, 29 de junho, Atletismo: Dia 9

20h00 – 22h00 (NBC)

10h30 – 12h00 (Pavão)

19h30 – 22h00 (Pavão)

Sábado, 30 de junho, Atletismo: Dia 10

19h30 – 20h30 (NBC)

17h50 – 20h30 (Pavão)

Quando serão as Olimpíadas de 2024?

As Olimpíadas de Paris de 2024 começarão oficialmente com a cerimônia de abertura em 26 de julho. No entanto, alguns eventos começarão mais cedo, incluindo handebol, rugby e futebol, com eventos começando em 24 de julho.

Como assistir às Olimpíadas de 2024:

Tal como acontece com as seletivas da equipe olímpica, a NBCUniversal será a sede das Olimpíadas de 2024, com a maior parte da ação transmitida pela NBC e transmitida pelo Peacock. Eventos selecionados serão transmitidos pela USA Network, Golf Channel, CNBC e E! será transmitido em