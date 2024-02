Professor de Harvard demite-se de grupos pró-Palestina em meio a reação por postagem antissemita | notícias

Walter Johnson, professor de história e estudos africanos e afro-americanos, renunciou ao cargo de conselheiro docente do Comitê de Solidariedade à Palestina de Graduação de Harvard e do corpo docente e funcionários de Harvard sobre a Palestina por causa de uma imagem anti-semita.

A professora de história Alison Frank Johnson, esposa de Johnson, confirmou a decisão de renunciar a ambos os grupos quando contatada por telefone na noite de terça-feira.

“Havia conversas contínuas sobre a renúncia do professor Johnson. O seu mandato expirou na primavera e ele informou-nos que não iria renovar”, escreveu o PSC num comunicado. “Esta é uma decisão pessoal e ele apoia nossos objetivos como organização. Somos gratos por seu tempo e apoio e desejamos-lhe boa sorte.

A FSJP não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Após a reação inicial, o PSC carregou uma nova versão da postagem, escrevendo que a “versão anterior desta postagem” “não refletia” os valores de sua empresa.

“Nossos objetivos mútuos de libertação sempre incluirão a comunidade judaica – e lamentamos adicionar inadvertidamente uma imagem que brincava com tropos antissemitas”, escreveram eles.

O presidente interino de Harvard, Alan M. Garber '76 condenou veementemente a imagem anti-semita em um e-mail para toda a universidade na terça-feira. A identidade é o oposto do que este momento exige de nós.”

Johnson foi listado como o primeiro signatário da declaração de fundação do FSJP. A lista de membros do FSJP foi removida do site depois que surgiu a polêmica sobre a imagem anti-semita.

A FSJP pediu desculpas em uma postagem no Instagram na segunda-feira por compartilhar novamente uma postagem com uma imagem antissemita em sua conta.

“Pedimos desculpas pela dor causada por essas imagens e de forma alguma as toleramos”, escreveu a organização. “Harvard FSJP se posiciona contra todas as formas de ódio e intolerância, incluindo o anti-semitismo.”

O PSC e a Organização Anti-Africana e Afro-Americana – os dois grupos que inicialmente publicaram a imagem anti-semita – pediram desculpa numa declaração conjunta terça-feira pelo “tremendo dano” causado pela publicação.

“Para ser muito claro: o filme antissemita original violou completamente os nossos padrões internos e traiu os nossos valores fundamentais de justiça e libertação”, escreveram os grupos. “Adicionar uma caricatura ofensiva é um erro doloroso e não provocado – uma combinação de ignorância e supervisão inadequada.”

“Embora a imagem em questão tenha sido imediatamente removida, para começar, nunca deveria ter sido publicada”, acrescentaram.

