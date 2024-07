Biden diz aos governadores democratas que precisa dormir mais e planeja parar de agendar eventos depois das 20h.

CNN

–



O presidente Joe Biden disse aos governadores democratas durante uma reunião na Casa Branca na quarta-feira que parte de seu plano daqui para frente é parar de agendar eventos depois das 20h para que ele possa dormir mais, de acordo com três fontes.

Comentários, relatados pela primeira vez O jornal New York TimesBiden, de 81 anos, procurou tranquilizar um grupo de mais de 20 chefes de Estado sobre a sua capacidade de derrotar o ex-presidente Donald Trump em novembro e governar efetivamente por mais quatro anos.

O comentário de Biden frustrou muitos dos governadores presentes, disseram fontes à CNN, e foi uma das razões pelas quais alguns dos participantes ficaram irritados com uma mensagem de lealdade e entusiasmo distribuída pela campanha de Biden na quinta-feira.

A Casa Branca não comentou imediatamente as observações do presidente. Um assessor de campanha de Biden argumentou que, além de se preparar para o debate na semana seguinte às suas duas viagens à Europa, Biden estava fazendo trabalho oficial, além de seu horário de campanha.

“O presidente (George W.) Bush foi para a cama às 9h e o presidente (Barack) Obama jantou às 6h30”, disse Kevin Munoz, porta-voz da campanha de Biden. “Os presidentes normais encontram um equilíbrio, e Joe Biden também. Truth passa metade do dia nas redes sociais e a outra metade a jogar golfe sobre os mesmos planos de austeridade e causadores de recessão de Donald Trump.

Biden também fez uma piada aos governadores que não foi bem aceita: “Estou bem – não sei sobre meu cérebro”. Jen O’Malley Dillon, presidente da campanha de Biden, disse que o presidente estava “obviamente fazendo uma piada e depois ‘zombando de tudo'”.

Após o fraco desempenho de Biden durante o debate presidencial da CNN na semana passada, alguns democratas começaram a pedir que o presidente abandonasse a disputa, uma medida que a Casa Branca está a lutar para convencer os cépticos dentro do partido e os eleitores. Nos dias que se seguiram, funcionários do governo ofereceram explicações confusas e conflitantes enquanto tentavam apresentar um desempenho que alimentasse as preocupações dos eleitores sobre a idade de Biden.

O próprio Biden disse na quinta-feira que deseja continuar na disputa e disse aos militares e suas famílias que o fará.

“Precisamos de você”, disse ao presidente um participante de um churrasco de 4 de julho na Casa Branca.

“Você me pegou”, respondeu o presidente, antes que o participante gritasse de volta.

“Não vou a lugar nenhum”, reiterou Biden.

Após a reunião de quarta-feira, Co. Wes Moore, de Maryland, Kathy Hochul, de Nova York, e Tim Walls, de Minnesota, pintaram um quadro positivo da reunião durante uma entrevista coletiva, dizendo que Biden estava “all in” e “queria vencer”.

Em resposta à pergunta de um repórter, Walls rejeitou as preocupações sobre a idade e a saúde de Biden, dizendo que o presidente estava “apto para o cargo”.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, que fez campanha para Biden em South Haven, Michigan, na quinta-feira – e participou pessoalmente da reunião – disse que Biden admitiu que seu cansaço mostrava que ele era “humano” e que sentia que as pessoas estavam comentando demais.

“Olhe a agenda dele, veja as arrecadações de fundos que você não vê. Todo esse trabalho, o trabalho que você faz nos bastidores, os telefonemas que você faz à noite. A administração da coligação, o que está a fazer para se preparar para a NATO esta semana, o que está a fazer para conseguir um acordo com o Hamas e Israel”, disse Newsom.

Biden, o presidente mais velho da história dos EUA, tem enfrentado dúvidas sobre sua idade e saúde ao longo dos anos. Eles chegaram ao auge durante o debate, que foi estridente e às vezes incoerente, fazendo com que Trump – apenas três anos mais novo que Biden – parecesse mais adequado. De acordo com uma pesquisa da CNN, a maioria dos telespectadores do debate via o ex-presidente como o vencedor do impasse.

O desempenho de Biden no debate abriu as comportas para um maior escrutínio e relatórios sobre a saúde do presidente, com fontes detalhando um declínio na sua saúde mental.

O New York Times noticiou no início desta semana Os “erros” do presidente aumentaram Ainda mais preocupante, uma fonte disse ao Times que os preparativos do debate de seis dias de Biden em Camp David não começaram antes das 11h e que o presidente teve tempo para dormir todos os dias.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, evitou uma pergunta durante o briefing de quarta-feira sobre se o presidente tira uma soneca diária à tarde após a reportagem do Times. Mas Biden ofereceu o jet lag e o cansaço das viagens como explicações para o fraco desempenho de Biden no debate depois que ele pegou um resfriado anteriormente.

À medida que aumenta a pressão para considerar o abandono da disputa e a crescente preocupação sobre se ele poderá cumprir outro mandato, a CNN informou anteriormente que Biden disse em particular que os próximos dias serão críticos para saber se ele conseguirá salvar sua candidatura à reeleição.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.

Kaanita Iyer da CNN, Aaron Pellish, Samantha Waldenberg, Jack Forrest, MJ Lee e Betsy Klein contribuíram para este relatório.