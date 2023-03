O CEO da TikTok testemunhou perante um comitê da Câmara sobre uma possível proibição nos EUA

(A transmissão começará às 10h ET. Se você não visualizar o vídeo acima nesse horário, atualize a página.)

O CEO da TikTok, Sho Ji Siew, testemunhará perante o Comitê de Energia e Comércio da Câmara na manhã de quinta-feira, enquanto sua empresa luta para evitar uma possível proibição nos Estados Unidos.

mel projetos para dizer ao Congresso que ele prioriza fortemente a segurança dos usuários, especialmente adolescentes, e que o TikTok protegerá os dados dos usuários dos EUA contra “acesso estrangeiro não autorizado”. Chew planeja tornar a empresa “não manipulada por nenhum governo” e ser transparente e permitir que monitores independentes avaliem sua conformidade.

TikTok propôs um plano complicado chamado Projeto Texas para amenizar as preocupações dos EUA sobre sua propriedade. De acordo com o plano, ela baseará suas operações de dados nos EUA internamente e permitirá que seu código seja revisado e enviado para lojas de aplicativos por terceiros.

O TikTok é propriedade da gigante chinesa da internet ByteDance, e há muito temem entre os formuladores de políticas dos EUA que o governo chinês possa forçar o TikTok a entregar os dados pessoais que coleta como parte de seu modelo de negócios.

O Comitê de Investimentos Estrangeiros na América, ou CFIUS, após dois anos de negociações com a Casa Branca diz-se que pediu A Byte Dance vendeu o TikTok na semana passada. Na quinta-feira, um porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse: “Se a notícia for verdadeira, a China se oporá firmemente a ela”.

O governo Biden deu seu apoio a um novo projeto de lei bipartidário do Senado que daria ao Departamento de Comércio o poder de proibir o TikTok nos Estados Unidos.

O TikTok se tornou viral nos Estados Unidos ao permitir que os jovens criassem e compartilhassem vídeos curtos. Mas a empresa anunciou esta semana que tem 150 milhões de usuários nos EUA, o que, se confirmado, seria quase 60% da população.