A Câmara não conseguiu anular o veto de Biden a uma resolução para anular a disposição do impeachment

(CNN) A Câmara dos Deputados anulou na quinta-feira o veto do presidente Joe Biden a uma medida para anular a polêmica regra de investimento em uma vitória na Casa Branca.

Biden emitiu o primeiro veto de sua presidência A resolução de segunda-feira altera uma regra de investimento de pensão que permitiria aos administradores de fundos de pensão considerar o impacto das mudanças climáticas e outros fatores ambientais, sociais e de governança ao fazer investimentos.

A anulação de um veto exigiria uma maioria de dois terços dos votos em ambas as casas do Congresso – um limite alto a ser alcançado. A votação final na tentativa de derrubar o veto foi de 219 a 200.

Os legisladores republicanos têm liderado esforços para derrubar a regra de investimento, argumentando que ela impõe uma agenda liberal aos americanos e prejudica os lucros dos aposentados. Os democratas argumentam que não se trata de ideologia política, não é um mandato e se trata de ajudar os investidores.

Resolução que revoga a Portaria do Ministério do Trabalho, Aprovado pelas duas casas do Congresso Joe Mnuchin, da Virgínia Ocidental, e Jon Tester, de Montana, votaram com os democratas no Senado.

Biden argumentou que uma mudança apoiada pelo Partido Republicano para mudar a regra colocaria em risco as economias para a aposentadoria.

“Este projeto de lei colocaria em risco suas economias para a aposentadoria, tornando ilegal considerar fatores de risco que os republicanos da Câmara do MAGA não desejam”, tuitou Biden.

O veto de Biden reflete a realidade de uma mudança na ordem política em Washington, onde os republicanos agora controlam a Câmara depois de reconquistá-la dos democratas nas eleições de meio de mandato de 2022.

Anteriormente, os democratas controlavam a Câmara e o Senado. Agora, apenas o partido do presidente tem maioria no Senado.

A maior parte da legislação aprovada pela atual Câmara controlada pelo Partido Republicano não pode passar pelo Senado controlado pelos democratas. Mas uma resolução para anular a regra de investimento precisaria de maioria simples no Senado para ser aprovada. Os legisladores republicanos o arquivaram sob a Lei de Revisão do Congresso, que permite ao Congresso retirar regulamentos do Poder Executivo sem a necessidade de ultrapassar o limite de 60 votos no Senado exigido para a maioria das legislações.