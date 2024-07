Daniel Brown lidera Shane Lowry após a primeira rodada do Open Championship

TRUNE, Escócia – A primeira rodada do Royal Troon derrubou muitos dos melhores jogadores do mundo, mas o inglês Daniel Brown – atualmente classificado em 272º lugar no ranking mundial – lidou com o teste com uma facilidade inesperada. O jogador de 29 anos de Northallerton acertou 65 sem bogey para assumir a liderança no Campeonato Aberto.

Em seu primeiro Open, e muito menos em seu primeiro campeonato importante, Brown liderou o campo em tacadas ganhas no tee e teve um desempenho igualmente forte. Ele ganhou 4,5 arremessos nos greens e empatou em segundo lugar em tacadas ganhas em campo no Royal Troon. Brown está fazendo sua terceira partida no PGA Tour e saindo de um corte no Aberto da Escócia, mas perdeu seis cortes consecutivos antes disso. De acordo com Atlético O contribuidor Justin Ray Brown é o único jogador nos últimos 30 anos a iniciar sua carreira importante com uma rodada livre de 65 ou menos.

Escondido atrás de Brown está um jogador familiarizado com as brutais condições de contato que duraram no Royal Troon na quinta-feira. Shane Lowry está empatado em segundo lugar com 5 abaixo do par. Lowry, que venceu o Open Championship de 2019 no Royal Portrush, em sua Irlanda natal, tornou-se um grande jogador de palco nos últimos anos. Ele tem duas vitórias no PGA Tour, mas venceu em Portrush e terminou T25 ou melhor em 15 de seus últimos 22 majors.

Lowry manteve-se em boas condições durante todo o dia, enquanto muitos de seus contemporâneos foram enterrados em ravinas espessas e bunkers profundos. Enquanto isso, ele não cometeu erros nos greens, liderando o campo ao dar 14 tacadas em um raio de 3 metros. Ele terminou em 7º, 8º e 10º.

Lowry teve um início difícil em 2024, como admitiu em sua vitória no evento por equipes Zurich Classic, com seu companheiro de equipe Rory McIlroy enfrentando-o às vezes. Desde essa vitória, Lowry alcançou o T6 no PGA Championship, o T19 no US Open e o T9 no Travellers.

Justin Thomas entrou na sede do clube liderando a lista matinal depois de 68 em condições difíceis. Thomas lutou muito em sua vida com cursos de conexão. Perfeitamente adequado ao estilo de jogo criativo e versátil do bicampeão principal, o melhor resultado do Open de Thomas é T11 em 2019 e seu próximo melhor é T40. Ele perdeu três dos sete cortes do Open e no ano passado abriu com 82 no Royal Liverpool, que foi o ponto mais baixo.

Na quinta-feira, porém, Thomas acertou os greens com eficiência e finalizou bem os buracos. Ele terminou entre os 10 primeiros em campo em tacadas ganhas ao acertar 16 de 18 tacadas em um raio de 20 pés.

Talvez o mais interessante seja o fato de Thomas ter respondido quando o curso levou a melhor sobre ele. Depois de abrir o primeiro 10 com 4 abaixo e uma vantagem de dois chutes, ele terminou em primeiro lugar. Ele deu um duplo bogey no dia 12 e seguiu com outro bogey no dia 13. Royal Troon estava devorando jogadores o dia todo naquele momento, mas Thomas terminou a rodada com birdies. 17 e 18.

“Sinto que tudo está de volta aos trilhos e estou fazendo as coisas certas”, disse Thomas. “Como eu disse, não tenho muito o que mostrar. É assim que o jogo acontece às vezes. Mas sei que estou perto do jeito que estou, vou continuar jogando, não jogando por resultados, jogando pelo meu jogo e ele cuidará de si mesmo.”

Fora Thomas, os europeus jogaram bem nos campeonatos internacionais. Além das ótimas largadas de Lowry e Brown, o inglês Justin Rose acertou 69, sem bogey, e o dinamarquês Nikolaj Højgaard, de 23 anos, e o sueco Alex Noren também terminaram com 2 abaixo.

Xander Schauffele – que venceu o PGA Championship em maio com eles aos 69 anos – e Russell Henley buscavam sua primeira vitória importante.

Mas muitas das maiores estrelas da indústria foram aparentemente expulsas. No US Open do mês passado, os dois melhores jogadores, McIlroy e Bryson DeChambeau, estavam com 7 e 5 pontos, respectivamente. McIlroy fez apenas um birdie o dia todo, e DeChambeau acertou 6 em oito buracos e, como ele, precisava de um eagle no 16.

“É um teste completamente diferente”, disse DeCambeau. “Não pratiquei muito e não joguei muito na chuva. Sim, aqui é um teste difícil. Algo com o qual não estou familiarizado.

Tiger Woods, jogando todos os quatro majors em um ano pela primeira vez desde 2019, começou no Dia 1, mas rapidamente acertou oito tacadas nos nove buracos seguintes para terminar em 8. Isso o coloca em 140º lugar em campo. Woods, 48, nunca terminou melhor do que 47º nos sete campeonatos que disputou desde que sofreu uma grave lesão na perna em um acidente de carro em 2021.

Leitura obrigatória

(Foto: Andy Buchanan/AFP via Getty Images)