Inundações no sul da Flórida fecham parte da I-95 e suspendem voos

O serviço meteorológico não recebeu nenhum relato de feridos ou mortes, disse ele.

Parte da Interestadual 95 Fechado O condado de Broward foi inundado. Centenas de voos foram atrasados ​​ou cancelados no Aeroporto Internacional de Miami e no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Flightaware. com. As estradas do Aeroporto de Fort Lauderdale-Hollywood também podem inundar. aeroporto avisou. Imagens postadas nas redes sociais foram mostradas Tiras de compras do pântano E carros submerso em água Em águas de inundação, incluindo Estacionamento interno.