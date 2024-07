Quatro importantes democratas da Câmara dizem que Biden deveria desistir da corrida presidencial, dizem fontes

Washington – vários democratas seniores da Câmara disseram no domingo O presidente Biden deve chegar ao fim Na esteira de sua campanha de reeleição Desempenho de debate recenteVárias pessoas disseram à CBS News.

Os deputados Jerry Nadler de Nova York, Mark Dagano da Califórnia, Adam Smith de Washington e Joe Morell de Nova York disseram durante uma reunião Zoom com o líder da minoria na Câmara no domingo. Hakeem Jeffreys De acordo com uma pessoa presente na teleconferência e três pessoas familiarizadas com a reunião, o Sr. Biden deveria desistir da corrida.

Delegados de Connecticut. Jim Himes, Dan Baier da Virgínia e Jamie Ruskin de Maryland também expressaram dúvidas sobre as chances de eleição do presidente, disse um membro da teleconferência e uma pessoa familiarizada com a reunião.

Escritório da Bayer no domingo, o Sr. Reafirmou seu apoio a Biden, apesar dos relatos iniciais de que ele fazia parte do grupo que pedia a renúncia do presidente. Depois que a notícia da ligação foi divulgada, a Bayer e o Sr. Ele emitiu uma declaração endossando Biden.

“Apoio a chapa Biden-Harris e ajudarei a derrotar Donald Trump em novembro”, disse Baier. “Estou orgulhoso de organizar um evento com o presidente na Virgínia do Norte esta semana e farei tudo o que puder para apoiar a campanha Biden-Harris na Virgínia e em todo o país.”

A CBS News entrou em contato com todos os membros, que, segundo fontes, tinham reservas sobre as chances do presidente ou lhe disseram para desistir da disputa.

Um porta-voz da Jefferies não quis comentar a ligação.

A deputada Susan Wild, que representa o 7º Distrito Congressional da Pensilvânia, disse em um comunicado que “expressa a mesma preocupação que os americanos de todo o país compartilham sobre o que está no topo da votação do presidente Biden”.

“Reproduzir este difícil processo em meio a vazamentos e rumores não ajudará o país”, disse Wilde. “A bancada democrata no Congresso é um grupo muito diversificado, com muitas opiniões sobre o que deve acontecer a seguir. Por isso, sempre achei importante que as pessoas falassem o que pensam num ambiente confidencial. Todos podem beneficiar do que os outros pensam, e eu colocar os interesses dos meus eleitores em primeiro lugar em todas as decisões e declarações que fizer. Agirei como sempre após estas importantes conversas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, se prepara para desembarcar o Força Aérea Um ao chegar ao Aeroporto Internacional de Harrisburg em 7 de julho de 2024 em Harrisburg, Pensilvânia.



A reunião ocorreu em meio a um lento fluxo de legisladores democratas pedindo que ele se afastasse depois que os líderes democratas da Câmara convocaram uma teleconferência na semana passada. no sábado, Deputada Angie Craig, que representa um distrito importante em Minnesota, tornou-se o mais recente democrata da Câmara a pedir ao presidente que desistisse da disputa. Espera-se que o foco esteja no apoio do presidente no Congresso, à medida que os legisladores retornam do recesso esta semana.

Enquanto isso, Sr. Biden pareceu desafiador nos últimos dias, deixando claro que planeja permanecer na disputa, apesar das preocupações de alguns membros de seu partido. Quando perguntado uma vez Entrevista O âncora da ABC News, George Stephanopoulos, perguntou ao Sr. Biden ignorou a questão e disse: “Eles não vão fazer isso”.

O presidente disse que teve uma conversa de uma hora com Jeffries e passou “várias horas” com o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer. O presidente convocou uma reunião na Casa Branca com governadores democratas na semana passada.

“Se o Senhor Todo-Poderoso vier e disser: ‘Joe, saia da corrida’, eu sairei da corrida”, disse o presidente. “O Senhor Todo-Poderoso não desceu.”

Enquanto isso, senador da Virgínia. Mark Warner está trabalhando com colegas democratas para encontrar maneiras de marginalizar o presidente e fazer com que outros busquem a indicação, disse um senador contatado por Warner à CBS News na quinta-feira. O senador observou na época que ainda não havia planos formais.

Fin Gomez contribuiu com reportagens.

