Uma queda em um evento religioso indiano matou mais de 120 pessoas, a maioria mulheres

Nova Delhi

CNN

–



Uma debandada numa reunião religiosa no norte da Índia matou mais de cem pessoas, a maioria mulheres, na terça-feira, num dos incidentes mais mortais que o país viu nos últimos anos.

Muitos dos mortos caíram em um ralo aberto próximo ao local. A polícia está investigando os organizadores, dizendo que um quarto de milhão de pessoas compareceram ao local – três vezes mais do que o esperado – e apenas algumas dezenas de policiais estavam estacionados.

Os investigadores estão seguindo o autodenominado Deus Bole Baba que liderou o evento. O desastre aconteceu durante uma reunião de oração conhecida como satsang na aldeia de Mughalgarhi, no estado mais populoso da Índia, Uttar Pradesh. A vila no distrito de Hadhras fica a cerca de 200 quilômetros (124 milhas) a sudeste da capital, Nova Delhi.

Pelo menos 121 pessoas morreram e 35 ficaram feridas, disse o ministro da Educação, Sandeep Singh, aos repórteres na quarta-feira, enquanto muitas pessoas corriam para tocar os pés de Bole Baba, levando ao colapso.

Singh havia dito anteriormente que quase todos os mortos eram mulheres e que pelo menos sete dos mortos eram crianças.

Cerca de 72 corpos foram identificados até agora e dezenas de feridos estão sendo tratados em hospitais próximos, disseram autoridades de saúde locais.

As autoridades locais atribuíram o acidente à superlotação.

Espera-se que cerca de 80 mil pessoas compareçam ao evento onde Boleh Baba estava pregando. Ainda assim, “muita gente apareceu”, disse Singh.

A polícia procura Bole Baba desde o incidente fatal e, de acordo com um relatório policial divulgado pela CNN, os organizadores do evento foram acusados ​​de homicídio culposo, contenção injusta de uma pessoa, desaparecimento de provas ou fornecimento de informações falsas.

Foram solicitadas licenças para o evento com 80 mil participantes, embora mais de 250 mil devotos tenham comparecido, segundo o relatório.

Enquanto organizadores e autoridades tentavam direcionar a multidão, milhares de pessoas tentaram sair e dezenas foram pisoteadas no caos que se seguiu, acrescentou. A reportagem alegou que os organizadores do evento não prestaram qualquer ajuda aos feridos e tentaram encobrir o incidente escondendo roupas e sapatos perdidos no amontoado em um campo próximo.

O Diretor Geral Adicional da Polícia de Agra, Anupam Gulsreshda, disse aos repórteres que cerca de 40 policiais foram destacados para a segurança do evento.

Descrevendo cenas de caos quando as pessoas caíram umas em cima das outras e começaram a cair no ralo aberto próximo, o secretário-chefe Singh disse que, após o evento, as cenas mortais se desenrolaram quando os devotos de Bole Baba correram em direção ao estrado para tocar seus pés. .

Ele acusou os organizadores de não cumprirem uma lista de requisitos fornecida pelo distrito. Foi instaurado um inquérito de alto nível para investigar as circunstâncias do incidente e, de acordo com as autoridades locais, será apresentado um boletim de ocorrência contra os organizadores do evento por alegadamente terem excedido o limite de presença permitido.

“Há um grande lapso por parte dos organizadores. Eles enfrentarão punições severas”, disse ele.

Os sobreviventes falaram do terrível incidente que se seguiu. “As pessoas começaram a cair umas nas outras, umas nas outras. Os esmagados morreram. As pessoas de lá os retiraram”, disse Shakuntala Devi à agência de notícias Press Trust of India, informou a Associated Press.

Shalap Mathur, Inspetor Geral da Cordilheira Ambala, no distrito vizinho, disse que estão em andamento esforços para fornecer cuidados médicos aos feridos e que estão sendo feitos preparativos para a autópsia em vários locais.

Um vídeo distribuído pela Reuters mostrou pessoas reunidas em frente a um hospital no bairro vizinho de Eta, onde famílias afetadas choravam pelas vítimas. Equipes médicas foram vistas carregando pessoas em macas.

O primeiro-ministro Narendra Modi apresentou condolências no seu discurso no Parlamento.

Modi disse que o governo está realizando operações de socorro e resgate e trabalhando em coordenação com o governo estadual. “Toda a ajuda possível será dada às vítimas”, disse ele.

A repressão de multidões em reuniões religiosas não é incomum na Índia, e incidentes mortais chegaram às manchetes no passado, destacando a falta de medidas adequadas de controlo de multidões e de segurança.

Em janeiro de 2022, uma atração de Ano Novo num dos locais mais sagrados da Índia, em Jammu, no norte do país, matou pelo menos uma dúzia de pessoas. Em 2008, quase 150 pessoas reunidas para um evento religioso no oeste da Índia morreram numa debandada no topo de uma montanha e, há três anos, mais de 250 morreram pisoteadas durante uma peregrinação no estado ocidental de Maharashtra.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.