Damian Lillard alcançou o desempenho de todos os tempos da NBA com 71 contra Rockets

Damian Lillard quebrou o recorde de pontuação em um único jogo do Portland Trail Blazers para o recorde de sua carreira. Foguetes Houston Noite de domingo. Lillard acertou 22-38 do chão, um incrível 13-22 do arco de três pontos e um perfeito 14-14 da linha de falta para definir a marca.

Lillard estabeleceu recordes de franquia de pontos no primeiro tempo (primeiros 41) e teve uma vitória de três pontos.

Os Blazers venceram por 131-114.

71 pontos, incluindo o desempenho de Lillard, foram alcançados apenas oito vezes na história da NBA. Wilt Chamberlain, do Philadelphia Warriors, detém o recorde de pontuação de todos os tempos, com 100 pontos. New York Knicks Em 2 de março de 1962, Chamberlain acertou 78, dois 73 e um 72 para cinco resultados entre os 8 primeiros.

Kobe Bryant fez 82 contra em 2006 Toronto Raptors. David Thompson marcou 73 corridas Denver Nuggets vs Detroit Pistons Em 1978.

Elgin Baylor marcou 71 corridas Los Angeles Lakers Contra o New York Knicks em 1960. David Robinson também marcou 71 corridas incentivo de São Antônio vs Los Angeles Clippers Em 1994. finalmente, Utah Jazz 71 contra o goleiro Donovan Mitchell búfalos de Chicago enquanto joga Cleveland Cavaliers Nesta temporada. Ele marcou em 2 de janeiro de 2023.

Esta é a 13ª vez que um jogador ultrapassa 70 pontos em um período de 63 anos, de 1960 até hoje. Apenas Mitchell (34) ultrapassou 70 com menos tentativas de chute do que 38 de Lillard.

Consulte Mais informação