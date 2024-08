Você deve tomar sua vacina agora ou esperar por um reforço atualizado?

(Rádio WGN) – junto com mais da metade dos estados dos EUA Encontrando o nível “mais alto” O vírus cobiçoso no esgoto pode fazer você sentir que é hora de tomar uma injeção de reforço. Mas a situação actual deixa os americanos cautelosos numa posição difícil: deveriam desistir agora, no meio dos planos de viagem para o Verão e das infecções generalizadas, ou esperar um pouco mais por uma versão actualizada da vacina?

Dr. Jeffrey GobinDiretor Médico Hospital Northwestern Medicine Lake ForestEle pesou os prós e os contras em uma entrevista recente à rádio WGN.

A primeira coisa a considerar é a sua saúde pessoal e a sua idade, disse Gobin. Se você tem 75 anos ou mais ou tem outros problemas de saúde que tornam a infecção por cobiça mais grave, pode aumentar sua dose para receber um reforço agora.

Mas mesmo que você esteja perfeitamente saudável, se estiver fazendo uma grande viagem internacional ou se pretende aumentar muito sua exposição, você pode querer ser vacinado mais cedo ou mais tarde.

“Se nosso amigo quiser ser vacinado uma ou duas semanas antes da viagem”, formulou a hipótese de Cobbin, “se nosso amigo for exposto à COVID, as chances de contrair a Covid diminuirão – talvez em 50%. A probabilidade é reduzida se a vacina for administrada uma ou duas semanas antes da partida para a Europa.

O momento certo é importante, explicou Cobbin, porque logo após você ser vacinado, seu corpo terá uma abundância de anticorpos que combatem o COVID.

“Durante esse período, os anticorpos que atacam o vírus sem se fixarem nas células do corpo da pessoa estão em seus níveis mais elevados, e isso pode ajudar a reduzir a chance de infecção”.

A vacina pode ajudar a prevenir a infecção, mas é um período curto, disse ele. Depois de algumas semanas, a vacina é muito eficaz na prevenção de doenças graves, mas não tão boa na prevenção de infecções.

Reforço cobiçado aprimorado projetado para atingir Cepa KP.2Embora o momento exato ainda não seja conhecido, espera-se que seja lançado já no próximo mês. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendam que a maioria das pessoas Tome-o com uma vacina anual contra a gripe Em setembro ou outubro.

No ano passado, as pessoas que receberam a fórmula atualizada (em vez de confiar na vacina antiga) tiveram maior probabilidade de permanecer saudáveis ​​e fora do hospital, afirma o CDC.

Em última análise, disse Gobin, tomar a injeção agora ou esperar mais alguns meses é uma decisão pessoal. O quão preocupado você está em ficar doente agora depende da gravidade da situação se você ficar doente.

“Para nossos amigos mais velhos, parece ter mais de 75 anos, ou pessoas com doenças crônicas — principalmente doenças que deixam alguém imunocomprometido… Essas pessoas realmente precisam estar em dia com as vacinas e ter cuidado. jovem e saudável. Em agosto de 2024, basicamente todos nós temos bastante imunidade à Covid e é improvável que fiquemos muito doentes se contrairmos o vírus.

As pessoas que desejam adiar a vacinação até que uma nova dose de reforço esteja disponível têm outras maneiras de aumentar sua proteção contra o vírus. Enquanto usava uma máscara Você pode evitar contrair ou espalhar uma doença respiratória no meio de uma multidão ou em locais públicos.