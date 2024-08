Vance e Walls se prepararam para o debate vice-presidencial em 1º de outubro

CNN

–



O candidato republicano à vice-presidência JD Vance e seu homólogo democrata, Tim Walsh, devem participar de um debate organizado pela CBS em 1º de outubro, com o senador de Ohio aceitando o convite na quinta-feira e o governador de Minnesota fazendo o mesmo um dia depois.

Vance aceitou o convite da CNN para um debate vice-presidencial neste outono, mas a campanha de Kamala Harris recusou um segundo confronto no palco entre os dois companheiros de chapa.

“O debate sobre os debates acabou. “A campanha de Donald Trump aceitou nossa proposta de três debates – dois presidenciais e um debate vice-presidencial”, disse o porta-voz da campanha de Harris, Michael Tyler, em comunicado na quinta-feira.

Harris e Trump concordaram em se reunir em 10 de setembro para um debate presidencial na ABC. Trump também concordou com debates na Fox News e na NBC. Harris está aberto a um debate adicional com o ex-presidente em outubro, disse um conselheiro sênior de campanha à CNN, mas os detalhes não serão resolvidos até que o primeiro debate esteja registrado.

Tradicionalmente, há apenas um debate vice-presidencial por ciclo eleitoral, embora Vance tenha pedido na quinta-feira “tantos debates quanto pudermos”. Ele respondeu nas redes sociais “Tim Walls se recusa a fazer fila!” à notícia de que o seu Partido Republicano se tinha comprometido com um único debate. (Vance acusou Walls de deixar a Guarda Nacional do Exército para concorrer ao Congresso para servir no Iraque.)

Uma porta-voz da CNN disse na quinta-feira que a rede convidou Vance e Walls para um debate de outono.

“Estamos sempre em contato com campanhas sobre as oportunidades que o público americano ouve dos principais candidatos a presidente e vice-presidente dos Estados Unidos”, disse o porta-voz.

Vance, que Trump nomeou como seu companheiro de chapa no mês passado, disse na quinta-feira nas redes sociais Ele disse que estava “ansioso” para debater Walls.

“O povo americano merece tantos debates quanto possível, e é por isso que o presidente Trump já desafiou três deles. Não só aceitarei o debate da CBS em 1º de outubro, mas também o debate da CNN em 18 de setembro. ambos!” Ele escreveu.

Walls, que se juntou a Harris na chapa democrata na semana passada, aceitou o convite da CBS na quarta-feira. Eles escrevem nas redes sociais“Vejo você no dia 1º de outubro, JT.”

A CBS News deu aos candidatos duas datas em setembro e duas em outubro como opções para debates na cidade de Nova York.

Falando aos repórteres na quinta-feira, após uma parada de campanha nos arredores de Pittsburgh, Vance pediu mais debate, acusando Walls e seu companheiro de chapa, Harris, de ficarem “sem todas as entrevistas à mídia”.

“Acho que deveríamos ter tantas discussões quanto possível”, disse ele em New Kensington, Pensilvânia.

“O presidente Trump convidou Kamala Harris para três debates. Ela só admitiu uma coisa. Tim Walls, acho que concordamos em realizar um debate no dia 1º de outubro”, disse o senador. “A CNN quer realizar um debate em meados de setembro. Eu disse: ‘Sim, com certeza’, porque o povo americano merece.”

Questionado pela CNN sobre as regras para debates vice-presidenciais, Vance disse que sua equipe “na verdade não pediu muito nem exigiu muito”.

“Queríamos ter certeza de que teríamos a oportunidade de trocar ideias reais”, disse Vance. “Essa foi a minha única diretriz, e eu disse à minha equipe: ‘Aceite o que temos que concordar’, porque, novamente, acho importante enfrentar o povo americano e pedir seu voto. Finja que você vai seja dado isso.”

Em maio, antes de o presidente Joe Biden desistir da disputa, Harris aceitou um convite da CBS para discutir o futuro companheiro de chapa de Trump em 23 de julho ou 13 de agosto. Trump disse na época em seu site Truth Community que havia aceitado o convite de sua campanha. Para que seu futuro parceiro participe do debate da Fox News.

Após a saída de Biden e a rápida ascensão de Harris no Partido Democrata, Vance expressou decepção por não ter a chance de enfrentar Harris no palco.

“Disseram-me que iria debater com Kamala Harris, e agora o presidente Trump vai debater com ela? Para ser honesto com você, estou zangado com isso”, disse Vance no mês passado em um comício em sua cidade natal, Middletown, Ohio.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.