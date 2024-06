Uma vila do Novo México recebeu ordem de evacuação depois que um incêndio florestal em rápido crescimento continua a crescer rapidamente

Os moradores da vila de Ruidoso, no Novo México, foram instruídos a evacuar imediatamente na segunda-feira, após um incêndio florestal que foi descoberto a oeste da cidade pela manhã e atingiu mais de 5.000 acres no final do dia, disseram autoridades.

“EVACUAÇÃO IMEDIATA OBRIGATÓRIA ‘VAI’ PARA A VILA DE RUITOSO – VÁ AGORA!!” Governo da vila Ele disse em sua página no Facebook em letras maiúsculas antes das 19h

O incêndio em South Fork foi descoberto por volta das 9h de segunda-feira na reserva Mescalero, a oeste da vila de mais de 7.000 habitantes, e havia crescido para 5.252 acres às 23h30. ºA Divisão Florestal do Novo México disse.

“O crescimento do fogo é rápido e com comportamento intenso”, disse a divisão.

Na manhã de terça-feira, o incêndio em South Fork estava queimando em 13.921 acres 0% restante.

Outro incêndio, o Fogo Salgado, está queimando 4.876 acres na Reserva Mescalero, no condado de Otero e no sudoeste de Ruidoso, e está 0% contido.

As condições climáticas estão previstas para terça a segunda-feira, com rajadas de vento de 15 a 20 mph.

Várias ordens de despejo foram emitidasEle disse aos moradores da cidade para evacuarem imediatamente e alertou contra a tentativa de trancar objetos de valor ou proteger suas propriedades.

Organizado pela Cruz Vermelha Abrigos de emergência Terça-feira de manhã para quem sai de casa. As rodovias 48 e 70 que levam à cidade foram fechadas.

Nenhuma vítima foi relatada até a noite de segunda-feira. O número de estruturas perdidas é listado como desconhecido nos sites de incidentes do governo, mas muitas estruturas foram ameaçadas.

Mary Lou Minnick sabia que havia um incêndio na área, mas não sabia a gravidade do perigo. Ele estava entre os que agora estão seguros em um centro de evacuação em Roswell na noite de segunda-feira.

“Estávamos nos preparando para jantar e veio o aviso: saia agora, não leve nada nem planeje levar nada, evacue”, disse Minick. disse à KOB, afiliada da NBC de Albuquerque. “Em três a cinco minutos, estávamos no carro e partimos.”

O governo de Ruidoso afirma que as cinzas quentes do incêndio estão caindo na comunidade de Alto, ao norte de Ruidoso. Uma parte da Rodovia 70 dos EUA perto da reserva foi fechada, disse.

A Agência de Segurança Mescalero está indo de porta em porta pedindo às pessoas nas áreas afetadas que evacuem imediatamente, e restrições e fechamentos contra incêndio e veículos estão em vigor, disse a reserva em seu site.

A tribo Mescalero Apache disse que estava abrindo um centro de evacuação no alojamento do Mountain Gods Convention Center e disse que todos os funcionários tribais essenciais foram incentivados a se voluntariar na terça-feira. Também foi destinada à criação de gado em centro de rodeio.

A fornecedora de energia PNM desenergizou uma parte de Ruidoso a pedido dos socorristas, disse a cidade.

Um centro de evacuação foi inaugurado no ginásio da Eastern New Mexico University-Roswell, cerca de 70 milhas a leste de Ruidoso, e a cidade vizinha de Alamogordo disse que estava enviando bombeiros para ajudar.

A Visualização da webcam Ruidoso, no centro da cidade, na noite de segunda-feira, mostrou o céu atrás da cidade brilhando em vermelho. Na manhã de terça-feira, o brilho não era visível, mas uma fumaça espessa envolveu a cidade.