Tua Tagovailoa: O técnico do Las Vegas Raiders diz que o quarterback do Dolphins se aposentará após a última concussão

O técnico do Las Vegas Raiders, Antonio Pierce, disse que vai aposentar Tua Tagovailo depois que o quarterback do Miami Dolphins sofreu outra concussão.

Tagovailoa teve que deixar o campo no terceiro quarto da derrota de quinta-feira à noite por 31 a 10 contra o Buffalo Bills.

O jogador de 26 anos ficou na quadra do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, e contou com a presença dos treinadores dos Dolphins. Tagovailoa finalmente deixou o campo por conta própria e foi substituído pelo quarterback reserva Skyler Thompson.

Pearce disse que aconselharia Tagovailoa a se retirar do esporte.

“Eu diria a ele para se aposentar, não vale a pena”, disse o técnico dos Raiders aos repórteres na sexta-feira. “Não vale a pena jogar. Nunca vi nada parecido com o que vi acontecer com ele três vezes. Terrível. Você pode ver os rostos dos jogadores em campo imediatamente. Você pode ver o senso de urgência de todos para obter ajuda de Dua.

Tagoailoa tem histórico de contusões, sofrendo várias durante a temporada de 2022. Em abril de 2023, ele disse que considerou se afastar do futebol “por um período” após complicações de uma concussão.

“Acho que em algum momento ele viverá mais do que jogando futebol. Cuide de sua família”, acrescentou Pierce.

O técnico do Miami Dolphins, Mike McDaniel, disse após o incidente que estava mais focado no bem-estar de Tagovailoa do que no futuro do time.

“É importante para ele estar saudável no dia a dia, e a melhor coisa que posso fazer é não tentar julgar o que isso significa, mesmo do ponto de vista do futebol”, disse McDaniel a repórteres em videoconferência na sexta-feira.

McDaniel rapidamente descartou questões sobre se Tagovailoa estava pensando em se aposentar.

“Acho que seria errado cheirar essa coisa”, respondeu McDaniel. “Você está falando sobre a vida dele, não é? O negócio dele é dele.

“Dua era a pessoa mais importante em toda essa equação”, disse McDaniel mais tarde.

“Sua opinião e o que ele quer fazer da vida e da carreira e trabalhar com neurologistas são as forças motrizes por trás dessas ações”.