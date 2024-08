Trump diz que helicóptero ‘caiu’ com ex-prefeito de São Francisco em ‘pouso de emergência’, diz que isso nunca aconteceu

CNN

O ex-presidente Donald Trump contou aos repórteres na quinta-feira a história de seu pouso de emergência de helicóptero com o ex-prefeito de São Francisco, Willie Brown.

Questionado por um repórter sobre seu relacionamento anterior com a vice-presidente Kamala Harris Brown e se isso ajudou em sua carreira, Trump disse que conhecia Brown “bem” e contou uma história sobre o suposto incidente do helicóptero.

“Eu conheço Willie Brown muito bem. Na verdade, também fui com ele de helicóptero. Pensámos que talvez este fosse o fim. Estávamos viajando juntos de helicóptero para um determinado local e houve um pouso de emergência”, disse Trump aos repórteres reunidos em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, para sua primeira entrevista coletiva desde que a chapa democrata foi anunciada.

“Não foi uma aterrissagem tranquila, Willie, ele estava um pouco preocupado. Então, eu o conheço, conheço-o bem. Quer dizer, não o vejo há anos”, continuou Trump.

No entanto, Brown rejeitou o relato de Trump como “claramente falso” durante um telefonema para a CNN na quinta-feira, acrescentando: “Nunca estive num helicóptero com ele na minha vida”.

“Ele está fazendo tudo o que pode para desacreditar Kamal”, disse ele sobre o ex-prefeito Trump e candidato democrata à presidência.

Questionado sobre a refutação de Brown à história do ex-presidente, o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, respondeu: “Slick Willie!” Ele respondeu.

Brown reiterou na sexta-feira que nunca havia viajado de helicóptero com Trump, dizendo a John Berman, da CNN, que “não tinha ideia” do que Trump estava falando.

“Nunca aconteceu, ponto final”, disse Brown. “Acho que minha memória é melhor que a dele.”

Um conselheiro sênior da campanha de Trump apontou para uma história da CNN na sexta-feira O jornal New York Times Trump mencionou anteriormente a história em seu livro de 2023 “Cartas a Trump”, que continha correspondência entre ele e Brown.

Os tempos Na quinta-feira, o ex-presidente pareceu confundir Willie Brown com o ex-governador da Califórnia, Jerry Brown, com quem visitou os danos do incêndio florestal de helicóptero em novembro de 2018.

Um porta-voz de Jerry Brown disse ao Times que “não houve pouso de emergência nem discussão sobre Kamala Harris”.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, o governador eleito que visitou os incêndios florestais em 2018, disse sobre o relato de Trump: “Eu chamo de completa besteira”, de acordo com o Times.

“Eu estava no helicóptero com Jerry Brown e Trump, e ele não caiu”, disse Newsom ao Times, acrescentando que Trump mencionou repetidamente a possibilidade de um acidente.

Figuras da mídia de direita denegriram Harris como uma “amante” por seu relacionamento anterior com Brown – que ocorreu depois que Brown se separou de sua esposa e não era secreto – entre outros ataques.

Durante a coletiva de imprensa de quinta-feira, Trump disse que “não era fã” de Willie Brown Harris e que havia lhe dito “coisas terríveis” sobre ele.

Quando questionado sobre essas alegações, Brown disse à CNN: “Não. Por que eu? Por favor, me dê um tempo.

Brown acrescentou sobre Harris na sexta-feira: “Você sabe que ele serviu muito bem à Califórnia. Ela derrotou um promotor público em exercício nesta cidade porque as pessoas a amavam, e ela se saiu bem.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.

Tori B. Powell da CNN, Alayna Treene e Kate Sullivan contribuíram para este relatório.