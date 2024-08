Todos os 4 astronautas do Polaris Dawn devem permanecer no vácuo do espaço durante a caminhada espacial

Fale sobre uma audaciosa missão espacial com financiamento privado. Todos os quatro Amanhecer Polaris Os membros da tripulação vestirão trajes espaciais recém-projetados a mais de 700 quilômetros acima da Terra e, em seguida, abrirão a escotilha de sua cápsula SpaceX Dragon – que não tem câmara de descompressão.

Ou, como descreve o comandante da missão Jared Isaacman, você prejudica a segurança do seu veículo – e “seu traje se torna sua espaçonave”.

“Eles nunca testaram esses trajes no espaço antes. E a exposição de cada um ao ambiente espacial lembra as primeiras missões Gemini”, disse Dan Platt. Centro de Educação Espacial do Instituto de Tecnologia da Flórida em Titusville.

“Quando eles fizeram suas missões espaciais, eles abriram a porta da cápsula Gemini. Um tripulante estava sentado, provavelmente usando cinto de segurança, para não flutuar – nenhum deles saía. sua cabeça para fora e tente se mover um pouco lá dentro”, disse Platt.

“Foi muito cedo e ninguém percebeu que você precisava de coisas como corrimãos para se segurar. Caso contrário, você não teria nenhuma utilidade em um ambiente de microgravidade”, disse ele.

A missão exclusiva Polaris Dawn está programada para ser lançada às 3h38 EDT de terça-feira em um foguete SpaceX Falcon 9 da plataforma 39A no Centro Espacial Kennedy da NASA. Se necessário, as oportunidades de liberação de backup estarão disponíveis na terça-feira às 5h23 e às 7h09. A equipe espacial do Florida Today em Floridatoday.com/space fornecerá cobertura ao vivo começando aproximadamente quatro horas antes da decolagem.

“O Polaris já foi adiado por mais de um ano por causa de todos os problemas técnicos realmente incríveis que tiveram que ser resolvidos para chegarmos a este ponto onde estamos tão prontos para ir – à mercê do clima. Emanuel Urgieta, vice-presidente de medicina aeroespacial da Universidade da Flórida Central.

“Mas acho que será uma missão muito histórica”, disse Urgieta.

Primeira tentativa de caminhada espacial da cápsula Dragon

Prometendo “uma nova era de exploração espacial comercial”, o voo orbital Polaris Dawn de aproximadamente cinco dias contará com a primeira caminhada espacial totalmente civil do mundo usando trajes espaciais EVA (Atividade Extraveicular) de primeira geração projetados pela SpaceX. A tripulação será a primeira a realizar uma caminhada espacial a partir de uma cápsula Dragon – e a caminhada espacial será transmitida ao vivo.

Os membros da equipe Polaris Dawn, Isaacman; o piloto Scott “Kid” Poteet, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos EUA que pilotou F-16 Fighting Falcons; e dois engenheiros líderes de operações espaciais da SpaceX: a especialista em missão/oficial médica Anna Menon e a especialista em missão Sarah Gillis.

A caminhada espacial deve levar cerca de duas horas desde a ejeção do Dragão até a repressurização da cápsula, disse Isaacman. Os dois caminhantes espaciais passarão cada um de 15 a 20 minutos fora da espaçonave.

“Vamos evacuar completamente o veículo. O Dragon não tem câmara de descompressão. Isso significa que todos os quatro membros da tripulação estão expostos ao vácuo do espaço”, disse Isaacman à mídia durante um briefing na segunda-feira no Centro Espacial Kennedy da NASA.

“Dois estarão dentro do veículo. E dois, seguidos, sairão do veículo. Quando estivermos lá fora, usaremos vários auxílios de mobilidade projetados pela equipe da SpaceX – será como nós. ‘Estamos dançando um pouco.’

“E a ideia é aprender o máximo que pudermos sobre o traje e repassar isso aos engenheiros para informar futuras evoluções no design do traje”, disse ele.

Por que lançar tão tarde da noite? Isaacman disse que a tripulação da SpaceX escolheu a janela para ajudar a reduzir os riscos de micrometeoróides e detritos orbitais. A uma velocidade média de 35.000 km/h, mesmo uma mancha de tinta com apenas 1 cm de tamanho pode atingir com uma força tremenda, de acordo com a NASA.

“Para uma caminhada no espaço, desviaremos o veículo para proteger os membros da tripulação”, disse Gillis à mídia durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira.

Caminhada no espaço chamada ‘Uma aventura perigosa’

Durante um evento de mídia na segunda-feira, os membros da tripulação expressaram esperança de uma caminhada espacial emocionante, citando seu treinamento e o trabalho dos engenheiros da SpaceX. Isaacman disse que este último conduziu uma série de “revisões paranóicas” e briefings de risco em uma série de parâmetros de trabalho.

“EVA é uma aventura arriscada. Mas, novamente, fizemos todos os preparativos. Fizemos testes de cápsula. Fizemos testes de traje. Fizemos câmaras hiperbáricas. Realmente fizemos todo o trabalho para nos preparar para isso”, disse ele. Bill Kerstenmeier, vice-presidente de construção e confiabilidade de voo da SpaceX. Anteriormente, ele foi administrador associado da NASA para exploração e operações humanas.

“Sabe, construímos o legado da NASA. Mas acho que expandimos um pouco mais o legado da NASA”, disse Kerstenmeyer.

Gillis disse que a tripulação da SpaceX atualizou o sistema de suporte de vida Dragon para fornecer oxigênio aos quatro astronautas durante a caminhada espacial. Antes de uma caminhada no espaço, disse ele, a cápsula despressurizaria lentamente os astronautas para extrair nitrogênio de seus corpos e reduzir o risco de doença descompressiva. Os membros da equipe treinaram o uso de máscaras de oxigênio durante uma simulação de dois dias dentro de uma câmara de vácuo. Centro Espacial Johnson da NASA.

“Missão interessante. Acho ótimo que estejamos fazendo essas coisas e indo além dos limites aqui. Fala-se da SpaceX e deste programa Polaris, tentando fazer com que a NASA conserte o Telescópio Espacial Hubble. Um caso muito interessante para trabalho futuro, ” Platt disse.

“Não sei se a NASA vai comprá-lo. Mas eles estão realmente olhando para fora do âmbito das operações do dia-a-dia – estão tirando algumas fotos e dizendo: ‘Ei, estou entrando. Espaço .’ Na verdade, eles estão tentando fazer algo que vale a pena, e parabéns a eles por fazerem isso”, disse ele.

Gráfico em órbita Polaris Dawn

Dia 1: Inicie-o e examine suas entranhas Cinturão de radiação Van Allen da Terra 1.400 km da superfície. Marcou a altitude mais alta alcançada pelos astronautas desde a Apollo 17, a última missão lunar em dezembro de 1972.

Inicie-o e examine suas entranhas Cinturão de radiação Van Allen da Terra 1.400 km da superfície. Marcou a altitude mais alta alcançada pelos astronautas desde a Apollo 17, a última missão lunar em dezembro de 1972. Dia 2: Prepare-se para uma caminhada no espaço durante a “Demonstração de Mobilidade” apropriada; Descendo para uma órbita de cruzeiro de 700 km.

Prepare-se para uma caminhada no espaço durante a “Demonstração de Mobilidade” apropriada; Descendo para uma órbita de cruzeiro de 700 km. Dia 3: Use trajes espaciais, realize testes de vazamento e conduza caminhadas espaciais.

Use trajes espaciais, realize testes de vazamento e conduza caminhadas espaciais. Dia 4: Teste um StarLink Sistema de comunicação baseado em laser.

Teste um StarLink Sistema de comunicação baseado em laser. Dia 5: Prepare-se para a regeneração atmosférica.

Prepare-se para a regeneração atmosférica. Dia 6: Entre novamente na atmosfera da Terra e mergulhe na costa da Flórida, no Golfo do México ou no Oceano Atlântico, em um dos sete locais.

