The Open 2024 Live: tabela de classificação do golfe e pontuações da terceira rodada enquanto Shane Lowry persegue Clarett Jugg

Os primeiros jogadores estão fora, claro, estes são os homens que passaram ontem, com pares na ordem inversa da posição na tabela de classificação.

Nós mostramos a você Homam máximo Ontem o birdie do dia 18 esgueirou-se para dentro da linha de corte e continuou de onde parou com uma surra no 1º, um short wedge e um birdie kick-in. Ele o vê subir para +5.