Tentativa de golpe boliviano: General preso enquanto Luis Arce enfrenta nova crise

LA PAZ, Bolívia (AP) – Veículos blindados invadiram as portas do palácio do governo da Bolívia na quarta-feira, quando o presidente ligou, liderado por um general que prometeu “restaurar a democracia”. Uma tentativa de conspiraçãoDepois recuou rapidamente —a última crise no país sul-americano Enfrentando uma guerra política e uma crise económica.

Em poucas horas, a nação de 12 milhões de habitantes testemunhou uma cena em rápida evolução, na qual tropas pareciam tomar o controlo do governo do Presidente Luis Arce. Ele prometeu permanecer firme e nomeou um novo comandante militar que imediatamente ordenou a retirada das tropas.

Os soldados logo recuaram, acompanhados por uma linha de veículos militares, encerrando a rebelião após três horas. Centenas de pessoas Apoiadores de Ars Ele então correu pela praça em frente ao palácio, agitando bandeiras bolivianas e cantando o hino nacional.

A retirada das tropas ocorreu após a prisão do chefe militar, general Juan José Zunica, depois que o procurador-geral abriu uma investigação.

Veículos blindados invadiram as portas do palácio do governo da Bolívia na quarta-feira, enquanto o presidente Luis Arce dizia que o país enfrentava uma tentativa de golpe, mantendo-se firme e instando as pessoas a se mobilizarem.

Além do Ministro do Governo Eduardo del Castillo, Zuniga, ex-Vice-Almirante da Marinha. Juan Arnes Salvador disse que foi preso.

“Qual era o objetivo deste grupo? O objetivo era derrubar o poder eleito democraticamente”, disse del Castillo aos repórteres ao anunciar as prisões.

Na noite de quarta-feira, o ministro da Defesa, Edmundo Novillo, disse que “tudo está agora sob controle”. Cercado por novos líderes militares nomeados por Arce, Novillo disse que a Bolívia vivia uma “conspiração fracassada”.

A aparente tentativa de golpe ocorre num momento em que o país enfrenta meses de tensões e lutas políticas internas entre Arce e o seu antigo aliado, o antigo presidente de esquerda Evo Morales, que controla o partido no poder. Isso também ocorreu no meio de uma grave crise económica.



Apoiadores do presidente Luis Arce perseguem soldados que fogem da Plaza Murillo após uma tentativa fracassada de golpe em La Paz, Bolívia, quarta-feira, 26 de junho de 2024. (Foto AP/Juan Garita)

Estes conflitos prejudicaram os esforços do governo para enfrentar a crise económica. Por exemplo, os aliados de Morales no Congresso têm frustrado consistentemente os esforços de Arce para garantir um empréstimo para aliviar parte da pressão.

Zuniga observou que houve um congelamento durante a rebelião, dizendo aos repórteres que os militares estavam cansados ​​das lutas internas e estavam tentando “restaurar a democracia”.

“Estamos ouvindo o clamor do povo, porque durante muitos anos uma elite controlou o país”, disse ele, “os políticos estão destruindo o país: vejam onde estamos, em que crise eles estão.

“As forças armadas querem restaurar a democracia e torná-la uma verdadeira democracia”, disse ele.

Uma crise que se agravava rapidamente começou no final da tarde, quando as ruas de La Paz começaram a encher-se de soldados. Ars tuitou que o envio de tropas era irregular, e ele e outras figuras políticas logo alertaram sobre uma tentativa de golpe.



O presidente boliviano Luis Arce levanta o punho cercado por apoiadores e pela mídia do lado de fora do palácio do governo em La Paz, Bolívia, quarta-feira, 26 de junho de 2024. (Foto AP/Juan Garita)

No entanto, a aparente tentativa de destituir o presidente em exercício parecia carecer de apoio significativo, e até os rivais de Ars cerraram fileiras para defender a democracia e rejeitar a revolta.

Numa reviravolta, Zúñiga disse aos jornalistas em comentários antes da sua prisão que Arce disse ao general para atacar o palácio numa medida política. “O presidente me disse: ‘A situação está muito ruim, muito complicada. É necessário preparar algo para aumentar minha popularidade'”, disse Zuniga.

“Tirar os veículos blindados?” Zunika disse que perguntou a Arce. Ars respondeu: “Tire-os”.

O ministro da Justiça, Ivan Lima, negou as alegações de Zuniga, dizendo que o general estava mentindo e tentando justificar suas ações, e que enfrentaria justiça por isso.

Os promotores buscarão uma pena máxima de 15 a 20 anos de prisão para Zuniga, disse Lima por meio do site de mídia social X, por “atacar a democracia e a constituição”.

A cena chocou os bolivianos, que não são estranhos à agitação política; Morales foi destituído da presidência em 2019, após uma crise política anterior.

À medida que a crise se desenrolava na quarta-feira, Ars confrontou Zunica no corredor do palácio, conforme mostrado em vídeo na televisão boliviana. “Eu sou seu capitão e ordeno que retirem seus soldados, não permitirei essa desobediência”, disse Arce.

Ladeado por ministros, acrescentou: “Aqui estamos em Casa Grande, determinados a enfrentar qualquer tentativa de golpe. O povo boliviano deve organizar-se.



Apoiadores do presidente Luis Arce perseguem soldados que fogem da Plaza Murillo após uma tentativa fracassada de golpe em La Paz, Bolívia, quarta-feira, 26 de junho de 2024. (Foto AP/Juan Garita)

Menos de uma hora depois, Ars anunciou os novos chefes do Exército, da Marinha e da Força Aérea em meio a gritos de apoiadores e agradeceu à polícia do país e aos aliados regionais por apoiá-lo. Ars disse que as tropas que se levantaram contra ele estavam “manchando o uniforme” do exército.

“Ordeno a todos os mobilizados que regressem às suas unidades”, disse o recém-nomeado chefe do exército, José Wilson Sanchez. “Ninguém quer as imagens que vemos nas ruas”.

Pouco tempo depois, veículos blindados saíram da praça, seguidos por centenas de combatentes militares, e a polícia com equipamento de choque montou barricadas fora do palácio do governo.

O incidente provocou indignação de outros líderes regionais, incluindo a Organização dos Estados Americanos, o presidente chileno Gabriel Boric, o presidente hondurenho e ex-líderes bolivianos.

Gustavo Flores-Mesias, professor de governo e políticas públicas com foco na América Latina na Universidade Cornell, disse que era importante que os líderes e organizações mundiais continuassem a condenar a tentativa de golpe à medida que os acontecimentos se desenrolavam.

“Se permitirmos a interferência da ordem constitucional na Bolívia, isso terá um efeito demonstrativo”, disse Flores-Macias à Associated Press numa entrevista desde Nova Iorque. “Se tudo correr bem na Bolívia, poderá enviar um sinal de que pode acontecer em outros lugares”.

Os protestos intensificaram-se nos últimos meses, à medida que a Bolívia deixou de ser a economia de crescimento mais rápido do continente, há duas décadas, para se tornar uma das mais pobres.

Arce e Morales estão lutando pelo futuro do movimento dissidente da Bolívia, o Movimento pelo Socialismo, conhecido pela sigla espanhola MAS, antes das eleições de 2025.

Após o caos de quarta-feira, reportagens na mídia local mostraram bolivianos estocando alimentos e outros itens essenciais nos supermercados, preocupados com o que poderia acontecer a seguir.

Mas, dirigindo-se aos apoiantes fora do palácio presidencial, o vice-presidente do país, David Chochuanga, prometeu que “o povo boliviano nunca mais permitirá tentativas de golpe”.

___

Janetsky relatou da Cidade do México, e Anita Snow contribuiu para este relatório de Phoenix, Arizona.