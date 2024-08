Tempestade tropical Hone emite alertas para a Grande Ilha do Havaí

A tempestade tropical Hon no sábado perto da Ilha Grande do Havaí com ventos máximos sustentados de 65 mph, disseram os meteorologistas.

O centro de Hon ficava a 200 quilômetros a sudeste de Hilo na noite de sábado e se movia para oeste a 22 km/h, disse o Centro Nacional de Furacões em sua atualização às 17h, horário local.

A tempestade tropical Hone está prevista para passar perto ou ao sul da ilha na noite de sábado até a manhã de domingo. Sua força provavelmente atingirá o pico na noite de domingo até segunda-feira, disse o Hurricane Center.

“Espera-se um fortalecimento moderado nas próximas 24 a 36 horas, atingindo um pico abaixo da intensidade do ciclone Han de domingo a segunda-feira”, informou o centro em sua atualização às 17h.

Uma tempestade tropical se torna um furacão quando seus ventos sustentados atingem pelo menos 74 milhas por hora.

A chuva constante caía na Ilha Grande na tarde de sábado e deve se intensificar e ameaçar inundações repentinas, disse o escritório do serviço meteorológico em Honolulu.

Os residentes da Ilha Grande puderam ver de 15 a 30 centímetros de chuva, disse.

Um alerta de tempestade tropical está em vigor no condado do Havaí, e as ondas podem causar ondas potencialmente fatais e correntes de retorno em toda a cadeia de ilhas no sábado, disse o centro de furacões.

Ondas de “aumento rápido” de 14 a 18 pés estão previstas no sábado ao longo da costa leste da Ilha Grande, onde as ondas permanecerão perigosamente “grandes e erráticas” até domingo, disse o Serviço Meteorológico Nacional em uma mensagem de perigo costeiro.

A altura das ondas aumentará rapidamente ao longo da costa leste de Maui, disse o serviço meteorológico.

“Fique longe da costa nas áreas afetadas”, disse.

O governador Josh Green declarou estado de emergência no sábado, que deveria entrar em vigor na segunda-feira. A proclamação permite que o governador ative a Guarda Nacional e os fundos estaduais para desastres, ao mesmo tempo que suspende aspectos da lei estadual que impediriam uma resposta rápida.

Autoridades estaduais de silvicultura e vida selvagem fecharam áreas de acampamento na Ilha Grande por precaução, disse o gabinete do governador.

Um furacão está a leste de Honolulu, em direção às ilhas havaianas, mas a previsão é que se torne uma depressão tropical enquanto estiver na costa leste do estado. Não há alertas costeiros ou avisos para a tempestade, que foi batizada de tufão Gilma.