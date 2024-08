Técnica de estimulação cerebral pode proporcionar maior alívio dos sintomas de Parkinson Doença de Parkinson

Uma nova abordagem à estimulação cerebral poderia dar às pessoas com doença de Parkinson um melhor controlo sobre os seus sintomas e reduzir para metade a duração dos sintomas mais problemáticos, dizem os especialistas.

A estimulação cerebral profunda (ECP) é agora um tratamento importante para pessoas com Parkinson e pode ajudar com sintomas como rigidez, lentidão e tremores.

A abordagem envolve a implantação de pequenos eletrodos no cérebro para fornecer estimulação elétrica a áreas específicas que controlam o movimento.

Atualmente, essa estimulação é definida em um nível constante, independentemente do que o paciente esteja fazendo ou da gravidade dos sintomas. A técnica resultante pode resultar em subestimulação, resultando na melhora dos sintomas, ou em superestimulação, levando a movimentos irregulares.

Especialistas dizem que foi dado um grande passo para melhorar a técnica, ajudando a ajustar automaticamente o nível de estimulação em resposta às necessidades do paciente com base em sinais em tempo real. o cérebro.

A equipe por trás do trabalho afirma que são necessários mais ensaios para confirmar os resultados do estudo piloto, mudanças na prática clínica de rotina e treinamento dos médicos. No entanto, eles dizem que a tecnologia – conhecida como DPS “adaptável” – poderá se espalhar em alguns anos, e os custos deverão permanecer semelhantes aos do DPS tradicional.

“Assim que esses desafios forem resolvidos, estou muito confiante de que o DBS adaptativo se tornará uma alternativa mais eficaz ao DBS padrão. [Parkinson’s] e potencialmente outras condições neurológicas e psiquiátricas, além de fornecer um controle de sintomas mais consistente e personalizado, com potencial para melhorar significativamente os resultados dos pacientes”, disse a Dra. Karina O’Hearn, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, principal autora da pesquisa.

Escrevendo na revista Nature Medicine, O’Hearn e colegas descrevem como um estudo piloto envolveu quatro homens com doença de Parkinson que receberam um dispositivo DPS fornecido por uma organização de pesquisa.

“Este dispositivo pode detectar a atividade cerebral e fornecer estimulação ao mesmo tempo. Nosso trabalho foi desenvolver algoritmos para o software executado neste dispositivo”, disse O’Hearn.

A equipe descobriu que um aumento em um tipo específico de sinal cerebral estava associado ao aumento dos níveis de dopamina à medida que as drogas dos participantes faziam efeito e aliviavam os sintomas motores.

O’Hearn disse que isso permitiu à equipe desenvolver algoritmos que poderiam aumentar a estimulação DPS quando o sinal estiver baixo e diminuí-la quando o sinal estiver alto.

A equipe desenvolveu algoritmos adaptados a cada indivíduo com base nos sintomas mais preocupantes, resultando no monitoramento constante dos sinais cerebrais dos participantes e na estimulação elétrica ajustada automaticamente às suas necessidades.

Quatro participantes receberam ECP tradicional e esta nova abordagem durante um mês cada, mas não foram informados sobre qual técnica foi utilizada.

Os resultados revelaram que os participantes passaram 50% menos tempo acordados quando receberam ECP adaptativa em comparação com a ECP tradicional, enquanto três em cada quatro relataram uma melhor qualidade de vida.

A equipe diz que serão necessários medicamentos com ECP adaptativa, embora provavelmente em doses mais baixas.

“Os medicamentos são frequentemente necessários para apoiar o humor e o movimento na doença de Parkinson, por isso não devem ser interrompidos completamente”, disse o Dr. Simon Little, da Universidade da Califórnia, em São Francisco.

Claire Bale, Diretora Associada de Pesquisa da Parkinson’s UK, saudou a pesquisa.

“O DPS atual pode mudar vidas, mas este passo importante pode ajudar as pessoas a controlar os sintomas flutuantes que experimentam e reduzir o número de efeitos colaterais”, disse ele.

No entanto, Bale disse que o estudo envolveu apenas um pequeno número de participantes.

“Os resultados promissores apoiam a necessidade de ensaios clínicos maiores para confirmar a segurança e eficácia do tratamento e fornecer as evidências necessárias para que a ECP ‘adaptativa’ se torne um novo tratamento aprovado e muito necessário para pacientes de Parkinson”, acrescentou.