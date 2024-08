Supermoon Blue Moon 2024 – Melhores imagens de todo o mundo

A Supermoon Blue Moon de agosto de 2024 deu um show épico em todo o mundo, e reunimos algumas ótimas fotos para provar isso.

Uma superlua azul ocorreu na segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 14h26 EDT (1826 GMT), quando a lua estava 100% totalmente iluminada. A hora do nascer da lua depende de onde você olha.

A lua cheia de agosto é uma estação Lua azul Isso significa que esta é a terceira lua cheia em uma temporada de quatro luas cheias. Período Superlua representa um lua cheia Quando isso acontece? a lua Dentro de 90% de sua aproximação mais próxima da Terra durante sua órbita, De acordo com a NASA. A lua cheia de agosto será seguida por mais três superluas em 17 de setembro, 17 de outubro e 15 de novembro.

Aqui estão algumas das melhores fotos da lua azul da superlua de todo o mundo. Então sente-se, relaxe e aproveite o show.

A fotógrafa Tiziana Fabi captura a lua cheia nascendo sobre a cúpula da Basílica de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

Uma superlua azul surgirá sobre a Basílica de São Pedro, na Cidade do Vaticano. (Crédito da imagem: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Abaixo está a imagem de um avião voando além da superlua, lua azul. Esta vista foi fotografada do Castellet em Copenhague, Dinamarca.

Lua cheia e voo capturados em Copenhague, Dinamarca. (Crédito da imagem: Thomas Trastahl/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

Outra foto da Dinamarca mostra a lua cheia de agosto nascendo sobre os edifícios em Konkegagen, Copenhague.

A Superlua Blue Moon foi fotografada de Konkegagen em Copenhague. (Crédito da imagem: Thomas Trastahl/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

Abaixo, o fotógrafo Pablo Porciancula captura uma superlua azul atrás do teleférico do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, Brasil.

Um teleférico passa em frente à lua cheia de agosto no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, Brasil. (Crédito da imagem: PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images)

O fotógrafo Henry Nicholls captura a lua cheia de agosto nascendo sobre edifícios residenciais de escritórios no distrito comercial de Canary Wharf, em Londres, Inglaterra.

Lua cheia parcialmente obscurecida por nuvens acima de Londres, Inglaterra (Crédito da imagem: Henry Nicholls/AFP via Getty Images)

A imagem abaixo mostra a lua cheia brilhando acima do Templo Huiju, um templo budista localizado nas encostas da montanha Jiuhua, no condado de Qingyang, Anhui, China.

Super Lua Lua Azul nasce sobre o Templo Huiju, condado de Qingyang, Anhui, China. (Crédito da imagem: VCG/VCG via Getty Images)

Kevin McCarthy capturou esta visão detalhada da superlua, lua azul, antes que as nuvens chegassem em 19 de agosto, em Charlotte, Carolina do Norte, EUA.

“À medida que a nuvem se aproximava, tive que agir rapidamente para obter uma foto desobstruída da lua”, disse McCarthy ao Space.com por e-mail. “Esta foto foi tirada manualmente com uma lente telefoto de 150-600 mm em extensão total e cortada para mostrar detalhes”, continuou McCarthy.

A lua cheia de agosto foi fotografada em Charlotte, Carolina do Norte, EUA (Crédito da imagem: Kevin McCarthy)

Fotógrafo J. David Ake captura a lua cheia de agosto brilhando intensamente acima das Torres Memorial da Força Aérea dos EUA em Arlington, Virgínia, EUA.

Uma lua cheia brilha acima do Memorial da Força Aérea dos Estados Unidos em Arlington, Virgínia, EUA (Crédito da imagem: J. David Ake/Getty Images)

O fotógrafo Yang Qitian captura uma imagem impressionante da superlua Lua Azul sobre o Observatório da Montanha Longguan em Chengdu, província de Sichuan, China, em 19 de agosto de 2024.

Uma superlua azul surge sobre o Observatório da Montanha Longguan em Chengdu, província de Sichuan, China. (Crédito da imagem: Yang Gitian/VCG via Getty Images)

O fotógrafo Robbie Besivariza acordou às 4 da manhã para capturar esta imagem impressionante de uma superlua azul ao amanhecer sobre o porto de Sydney e a Ópera de Sydney.

“Embora cedo [was] Um pouco borrado, mas a cor era fascinante”, disse Pesiwarissa ao Space.com por e-mail.

Lua cheia de agosto ao amanhecer em Sydney, Austrália. (Crédito da imagem: Robby Besivariza/RobbySydney Photography)

A lua cheia de agosto surge atrás da Mesquita Suleymaniye em Istambul, Turquia, nesta imagem dramática do fotógrafo Ahmed Okadali.

Uma lua azul superlua surge acima da Mesquita Suleymaniye em Istambul, Turquia. (Crédito da imagem: Mesquita Suleymaniye em Istambul, Turquia)

O fotógrafo Mert Albert Dervis capturou esta bela imagem da superlua Lua Azul nascendo sobre Toronto, Canadá.

Lua Cheia de Toronto, Canadá. (Crédito da imagem: Mert Alber Tervis/Anatolu via Getty Images)

Esta imagem icônica de uma lua superlua azul surgindo das nuvens atrás da Estátua da Liberdade na cidade de Nova York, EUA, foi capturada pelo fotógrafo Gary Hershorn.

A Lua Cheia de agosto de 2024 surgirá atrás da Estátua da Liberdade na cidade de Nova York, EUA (Crédito da imagem: Gary Hershorn/Getty Images)

O fotógrafo Henrique Casinhas capturou esta cena colorida de lua cheia brilhando perto da estátua do Cristo Rei em Lisboa, Portugal.

Supermoon Blue Moon perto da estátua do Cristo Rey em Lisboa, Portugal. (Crédito da imagem: Henrik Casinhaus/Sofa Images/Getty Images via Light Rocket)

O fotógrafo Nicolas Economou capturou a lua cheia perto de Eindhoven, na Holanda.

Superlua Lua Azul perto de Eindhoven, Holanda. (Crédito da imagem: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)

O astrônomo Gianluca Masi transmitiu ao vivo a ascensão da superlua Lua Azul no Projeto Telescópio Virtual. Página WebTV E Canal do YouTube. Masi nos enviou esta bela foto de uma lua 100% iluminada que se erguia sobre o centro da Itália.

Uma superlua Lua Azul surgirá no centro da Itália em 19 de agosto de 2024. (Crédito da imagem: Gianluca Masi/Projeto Telescópio Virtual)

Supermoon Blue Moon fez uma grande entrada quando surgiu sobre Sevilha, na Espanha. A fotógrafa Christina Kuigler capturou a visão majestosa da lua cheia brilhando sobre a catedral em 19 de agosto de 2024.

Lua cheia em Sevilha, Espanha. (Crédito da imagem: Christina Quigler/AFP via Getty Images)

A fotógrafa Lisa Szyslowski nos enviou esta bela imagem de uma lua cheia brilhando sobre a praia de Lauderdale, em Fort Lauderdale, Flórida, EUA.

“Hoje foi um dia chuvoso no condado de Broward, mas começou a chover por volta das 18h. Meu próximo destino foi a praia de Fort Lauderdale porque parecia nublado no norte e no sul”, disse Szyszlowski ao Space.com por e-mail.

“Um pequeno cachorro lunar surgiu no céu ao sul da lua. Uma noite muito ativa”, continuou Szyszlowski.

Super Moon Blue Moon e Moon Dog Lauderdale Beach, Fort Lauderdale, Flórida, EUA (Crédito da imagem: Lisa Szyslowski)

Abaixo, duas pessoas apreciam a vista da lua cheia nascendo atrás de Naka, Estocolmo, Suécia.

Uma superlua azul surge atrás de Estocolmo, na Suécia. (Crédito da imagem: Jonathan Knoxstrand/AFP via Getty Images)

Esta foto icônica da lua cheia nascendo sobre os arcos do Coliseu em Roma, Itália, foi capturada pelo fotógrafo Riccardo De Luca.

Uma superlua azul surgirá sobre o Coliseu em 19 de agosto de 2024 em Roma, Itália. (Crédito da imagem: Ricardo De Luca/Anatolu via Getty Images)

