S&P 500 e Nasdaq sobem à medida que os principais dados de inflação esfriam

Setembro. Foi um anúncio chocante da Starbucks na manhã de terça-feira, depois que a rede de café em dificuldades anunciou que o presidente e CEO da Chipotle (CMG), Brian Nicol, se tornaria seu próximo CEO a partir das 21h.

Nicole substituirá Lux Narasimhan, que está no cargo há menos de 18 meses.

O editor executivo do Yahoo Finance, Brian Sozzi, tem informações privilegiadas:

A Starbucks é atualmente um ícone em crise. Não acredite em mim? Vamos revisar os fatos.

Primeiro, os resultados financeiros da empresa e o preço das ações são terríveis.

O trimestre mais recente registou uma queda de 6% nas transacções na América do Norte, à medida que os consumidores evitavam os cafés cada vez mais caros e os longos tempos de espera da cadeia.

As vendas internacionais caíram 7%. As vendas comparáveis ​​na China caíram 14%, o que levou os executivos a dizerem em termos de lucros que estão a explorar opções estratégicas para o negócio. A margem operacional não-GAAP diminuiu de 17,4% para 16,7%.

O Trimestre anterior da empresa Também não está muito quente.

As ações da Starbucks caíram 20% nos últimos cinco anos, antes do estouro de hoje. O S&P 500 subiu 85%. Chipotle subiu 201%.

“Pode ser corrigido, mas levará tempo”, disse-me recentemente um membro da Starbucks familiarizado com muitos dos problemas da empresa.

E depois há a liderança caótica e caótica no alto escalão.

Howard Schultz – o intrometido bilionário fundador da Starbucks que se tornou candidato presidencial fracassado – atacou não tão secretamente seu sucessor escolhido a dedo, Narasimhan. Postagem no LinkedIn Há dois meses, tudo minou a sua autoridade.

Narasimhan ficou envergonhado ao vivo na TV em uma entrevista com meu ex-chefe Jim Cramer no TheStreet.

Ainda sem acreditar no quão terrível e mal preparado Narasimhan apareceu na entrevista, conversei em particular com CEOs de restaurantes – alguns brincaram que ele poderia não estar por perto em 2025. Eles estão certos!

Um analista de Wall Street disse-me que, como Narasimhan é essencialmente um consultor disfarçado de CEO de um retalhista alimentar, o desempenho televisivo deveria ser esperado (ele esteve na McKinsey durante 19 anos).

Por último, mas não menos importante, a Starbucks ainda enfrenta a erosão da confiança entre as bases das suas lojas, o que levou a medidas de consolidação.

Em Nicole, a Starbucks consegue alguém que pode superar todas essas crises ao longo do tempo. As ações da Chipotle subiram 671% desde que Nicole se tornou CEO, de acordo com dados do Yahoo Finance, em comparação com 100% do S&P 500 e 81% do McDonald’s (MCD).

A crise da Starbucks termina hoje. Não será fácil para Nicole, mas pelo menos ela entrará com uma mentalidade e atitude “trancadas”. Isso é um sucesso e muito mais.

