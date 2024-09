Show de Jane’s Addiction em Boston termina com briga entre vocalista e guitarrista

A rivalidade entre os membros da inovadora banda de rock alternativo Jane’s Addiction surgiu em meio a “tensão e animosidade” durante sua turnê de reencontro, disse a esposa do vocalista Perry Farrell no sábado. A banda é conhecida por seus sucessos contundentes de inspiração punk, como “Caught Stealing” e “Os movimentos de rock alternativo e música grunge que estavam crescendo no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Navarro é visto estendendo a mão direita para enxotar”. Pharrell foi embora antes de ser arrastado pelos outros no palco. A frustração de Perry cresceu com o passar da noite e ele sentiu que sua voz estava sendo abafada pela banda. Etty LaFarrell escreveu em um post no Instagram na manhã de sábado que seu marido estava sofrendo de zumbido. e dor de garganta, e que “no final da música, ele não estava cantando, ele estava apenas gritando audivelmente”. A turnê “Instant Recovery” da banda começou no início de agosto e ainda tem 15 datas restantes, incluindo um show no domingo à noite em Connecticut. A banda ainda não fez nenhum anúncio sobre o futuro da turnê. VÍDEO: Jane’s Addiction entre os indicados ao Hall da Fama do Rock & Roll de 2024

