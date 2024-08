Seleção feminina de basquete dos EUA conquista oitava medalha de ouro olímpica consecutiva: NPR

Alterar o título Imagens de Gregory Shamus/Getty

A NPR está em Paris para os Jogos Olímpicos de Verão de 2024. Para mais de nossa cobertura do Games Head Nossas últimas atualizações.

PARIS – Não é um bom basquete. Mas não precisa ser assim. Só isso foi suficiente.

A’Ja Wilson marcou 21 pontos e a seleção feminina dos EUA derrotou a França por 67 a 66 no domingo, tornando-se o primeiro time de basquete na história olímpica a ganhar oito medalhas de ouro consecutivas. Os Estados Unidos já venceram 61 jogos consecutivos nos Jogos Olímpicos de Verão desde 1992.

A vitória não foi tão fácil como esta equipa costuma acontecer, com os americanos testados repetidamente por uma determinada equipa francesa e uma grande multidão pró-francesa na Percy Arena. Eles tiveram um momento de parar o coração quando a estrela francesa Gabby Williams acertou um salto em distância na campainha. Mas o arremesso foi considerado de dois pontos, e não de três, dando aos EUA uma vitória de um ponto.

“Foi um pouco feio. Mas é bom, seja qual for a feio, queremos sair por cima, e conseguimos, e vamos para casa com este ouro”, disse Breana Stewart aos repórteres depois.

Alterar o título Piscina/Imagens Getty

A primeira parte do jogo foi incrivelmente inconsistente, com os EUA incapazes de encontrar qualquer ritmo de ataque contra uma defesa francesa muito física. A França assumiu uma vantagem de 25-23 pouco depois.

Quando o jogo foi reiniciado, os EUA não marcaram por mais de três minutos após o final da etapa. A certa altura, eles perdiam por dez pontos.

“Fomos difíceis de atingir nossa marca para jogar, fazer a transição e marcar”, disse a técnica do basquete feminino dos EUA, Cheryl Reeve. “Fomos os dois melhores times defensivos do torneio e ambos mostramos isso. Era feio, mas era feio por uma razão. Nós dois nos tornamos difíceis.

O guarda Jackie Young, artilheiro dos EUA nas quartas e semifinais, perdeu o quarto período. Mas não antes que a América se recuperasse com três pontos e lances livres de Kelsey Plum.

Foi a primeira aparição da França no basquete olímpico com medalha de ouro desde os Jogos de Londres de 2012, quando os Estados Unidos venceram a França por 36 pontos. Com a derrota de domingo, a França conquistou a medalha de prata e a Austrália a medalha de bronze após vencer a Bélgica na disputa pelo terceiro lugar.

Alterar o título Imagens de Gregory Shamus/Getty READ Ataque com míssil Houthi em navio de carga mata três, diz militar dos EUA

Brittney Griner, competindo internacionalmente pela primeira vez desde que foi libertada em uma troca de prisioneiros com a Rússia há 20 meses, disse que suas emoções estavam “em todos os lugares” após a vitória e durante a cerimônia de medalhas após os Jogos.

“Eu estava no palco e a bandeira subiu e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto assim que o hino começou”, disse Griner. “Como disse antes, nunca pensei que estaria aqui e depois estaria aqui e ganharia o ouro para o meu país, o meu país que represento quando lutei tanto para estar aqui. Esta medalha de ouro ocupará um lugar especial entre as outras duas.

Foi um grande fim de semana de basquete para os Estados Unidos, com as seleções masculina e feminina de basquete enfrentando a anfitriã França pelas medalhas de ouro.

Um dia antes, a seleção masculina dos EUA derrotou a França por 98-87 para conquistar seu quinto ouro olímpico consecutivo. A seleção masculina conquistou o ouro nos Jogos de Paris com o placar de 6 a 0.