Segundo caso humano de vírus EEE confirmado em Massachusetts

Autoridades de saúde de Massachusetts confirmaram na quinta-feira um segundo caso humano de encefalite equina oriental em um residente com um segundo caso equino. O caso humano envolve uma mulher de 30 anos do condado de Plymouth, onde foi exposta ao vírus, segundo autoridades de saúde. Autoridades de saúde estaduais disseram que a pulverização aérea foi realizada na área no início desta semana, mas a mulher e o cavalo foram infectados antes da operação. Autoridades de saúde disseram que não houve mudanças nos níveis de risco em nenhuma cidade e vila de Massachusetts. Autoridades de saúde estaduais disseram que 76 amostras de mosquitos E-positivos foram detectadas até agora este ano em Abington, Carver, Halifax, Kingston, Marion, Middle Borough, Plymouth, Rochester, Wareham e Whitman no condado de Plymouth; Bedford, Raynham, Taunton e Westport no condado de Bristol; Barnstable no condado de Barnstable; Dedham e Medfield no condado de Norfolk; Sudbury no condado de Middlesex; Amesbury e Haverhill no condado de Essex; e Dudley e Upton no condado de Worcester. E, Nível de risco do Nilo Ocidental A encefalite equina é uma doença rara, mas fatal, que causa complicações físicas e mentais de longo prazo nos sobreviventes. Não existe vacina ou tratamento para EEE. “A EEE pode causar doenças graves e levar à morte em pessoas de qualquer idade; no entanto, as pessoas com 15 anos ou mais estão especialmente em risco”, afirmou o relatório Mass.TPH. “A EEE não ocorre todos os anos, mas com base nas evidências atuais, existe um alto risco de ocorrência de casos humanos em 2024.” Um homem de Oxford foi diagnosticado com EEE no início deste mês e, embora os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA afirmem que é raro, a EEE é muito grave e cerca de 30% das pessoas afetadas morrem. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, vômito, diarréia e convulsões. As autoridades de Massachusetts dizem que as pessoas que sobrevivem ficam muitas vezes permanentemente incapacitadas e algumas até recuperam totalmente. A doença é prevalente em aves e, embora os humanos e alguns outros mamíferos possam pegar moscas, eles não transmitem a doença. Esta semana, autoridades de saúde em New Hampshire anunciaram que uma pessoa se tornou a primeira morte por EE no estado em uma década. Steven Scott Perry, 41 anos, residente de Hampstead em New Hampshire, morreu após lutar contra o vírus, confirmou a família. “A família reconhece que Steven perdeu seus entes queridos após sofrer uma infecção cerebral súbita e rara”, dizia o obituário de Perry. A última infecção humana por EEE em New Hampshire ocorreu em 2014, quando as autoridades de saúde relataram três infecções humanas, incluindo duas mortes. Além da pessoa com EEE, o vírus foi detectado em um cavalo e sete rebanhos de mosquitos em New Hampshire neste verão. Todos que o conheceram. “”Steven se orgulhava de sua vida como diretor dos Serviços de Enfermagem de Hampstead, trabalhando com sua mãe por muitos anos”, dizia seu obituário. Vídeo: Veja como manter sua família protegida contra EEE, Vírus do Nilo Ocidental, Dicas de segurança para mosquitos Massa DH: Evite mosquitos picadas ao ar livre Evite repelente de insetos Use um repelente que contenha um ingrediente registrado na EPA, como DEET (N, N-dietil-m-toluamida), permetrina, bigaridina (KBR 3023) ou óleo de eucalipto limão (P-MENTHANE). -3,8-DOIL (PMD) ou IR3535) de acordo com as instruções do rótulo do produto, os produtos DEET não devem ser usados ​​em crianças menores de dois meses de idade. Considere reprogramar as atividades ao ar livre para a noite ou de manhã cedo em áreas de alto risco. Ajuda a reduzir picadas de mosquito. Usar camisas compridas, calças compridas e meias ao ar livre pode ajudar a manter os mosquitos longe de sua pele. Os mosquitos põem seus ovos em água parada. Limite o número de locais em sua casa onde os mosquitos podem se reproduzir, filtrando ou descartando materiais que retêm água. Verifique calhas e ralos de chuva. Troque a água com frequência em canteiros de flores não utilizados, piscinas rasas e lagos com pássaros. Instale ou repare telas. Mantenha os mosquitos afastados colocando telas bem ajustadas em todas as janelas e portas. Os donos de seus animais de estimação devem reduzir os criadouros de mosquitos em suas propriedades, removendo água parada de recipientes como baldes, pneus e tanques de agitação – especialmente após chuvas fortes. Os bebedouros proporcionam excelentes habitats para a reprodução dos mosquitos e devem ser varridos perto das áreas dos piquetes pelo menos uma vez por semana durante os meses de verão. Os proprietários de cavalos devem mantê-los em baias internas à noite para reduzir o risco de exposição aos mosquitos. Os proprietários também devem conversar com seu veterinário sobre repelentes de mosquitos aprovados para uso em animais e vacinas para prevenir o vírus do Nilo Ocidental e a encefalite equina oriental. Se um animal for suspeito de ter WNV ou EEE, os proprietários devem reportar o fato ao Departamento de Recursos Agrícolas, Divisão de Saúde Animal, ligando para 617-626-1795, e ao Departamento de Saúde Pública, ligando para 617-983-6800.

