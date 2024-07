Se você possui esses Galaxy Buds, comprar o Galaxy Buds 3 Pro será fácil

Se você mantém o mesmo par de Galaxy Buds há alguns anos, é hora de fazer um upgrade. Para sua sorte, a Samsung lançou um dos melhores fones de ouvido sem fio de todos os tempos, o Galaxy Buds 3 Pro.

Também é importante notar que a Samsung está tornando mais fácil para os clientes que possuem alguns de seus modelos mais antigos e populares adquirirem os novos Galaxy Buds. Considerando o quão significativa é a atualização deste ano, vale a pena comprar.

Samsung é generosa com valores de troca

Em nossa análise do Galaxy Buds 3 Pro, observamos que esses fones de ouvido são a mistura perfeita de estilo e substância. O novo design arrojado é um colírio para os olhos, o novo driver dinâmico e o tweeter planar independente oferecem a melhor experiência de som de todos os tempos nos Galaxy Buds, e a Samsung espalhou um pouco de sua magia Galaxy AI nesses fones de ouvido. .

A Samsung fixou o preço do novo Galaxy Buds 3 Pro em US$ 249, mas se você tiver modelos mais antigos não precisa pagar o preço total. A empresa oferece valores de troca generosos, permitindo que você economize dinheiro significativo ao fazer upgrade.

Você pode obter um valor de troca de $ 75 para Galaxy Buds, Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Live e Galaxy Buds +. Se considerarmos que inclui modelos como os Galaxy Buds, esta linha de produtos foi lançada originalmente em 2019!

Quando você compra o Galaxy Buds 3 Pro diretamente da Samsung e negocia qualquer um desses modelos, a empresa terá um desconto de US$ 75 no preço de compra, então você pagará apenas US$ 174,99 do próprio bolso por um dos melhores fones de ouvido que a Samsung já fez feito. Certamente parece um negócio bom demais para deixar passar!