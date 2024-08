Ryan Evans: Conselheiro de segurança britânico da Reuters morto em ataque russo no hotel Kramatorsk

CNN

Um conselheiro de segurança britânico da agência de notícias Reuters foi morto e dois jornalistas ficaram feridos quando um ataque russo atingiu um hotel em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, na noite de sábado.

A tripulação de seis pessoas estava hospedada no Reuters Hotel Sapphire como parte de uma equipe que cobria a guerra na Ucrânia. Um porta-voz da agência de notícias identificou o conselheiro de segurança assassinado como Ryan Evans, um cidadão britânico de 38 anos.

A Reuters acrescentou que dois jornalistas estavam sendo tratados no hospital e um ficou gravemente ferido.

Num comunicado no domingo à tarde, eles disseram: “Estamos buscando urgentemente mais informações sobre o ataque, inclusive trabalhando com as autoridades em Kramatorsk, e apoiamos nossos colegas e suas famílias. Nossas mais profundas condolências e pensamentos vão para a família e entes queridos de Ryan .Ryan ajudou muitos jornalistas que cobrem eventos em todo o mundo; sentiremos muita falta dele.

Evans, um ex-soldado britânico, está na Reuters desde 2022 e assessorou seus jornalistas sobre segurança em todo o mundo, incluindo Ucrânia, Israel e as Olimpíadas de Paris, disse a agência de notícias.

Três outros colegas foram levados em consideração e sofreram ferimentos leves, acrescentou a Reuters.

No seu discurso diário de domingo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou a presença de cidadãos britânicos e americanos no hotel Kramatorsk, acrescentando: “Minhas condolências à família e amigos. O terrorismo russo continua diariamente porque a Rússia tem a capacidade de continuar.

Um porta-voz do Gabinete de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido disse: “Estamos cientes dos relatos de cidadãos britânicos desaparecidos na Ucrânia e estamos buscando mais informações das autoridades locais”.

O Departamento de Estado dos EUA confirmou que um cidadão americano estava entre os feridos, mas não identificou a pessoa.

As equipes de resgate encontraram um corpo sob os escombros, disse Oleksandr Honcharenko, chefe da administração militar da cidade de Kramatorsk, em uma atualização na tarde de domingo. Ele não forneceu mais detalhes nem identificou o corpo.

Vadim Flyashkin, chefe da administração militar regional de Donetsk, disse que os jornalistas feridos incluíam “cidadãos da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Letónia e da Alemanha”. Ele confirmou em telegrama na manhã de domingo que o falecido era cidadão britânico.

Uma equipe da Reuters conseguiu gravar um vídeo dos extensos danos ao hotel na manhã de domingo, mostrando serviços de emergência vasculhando os enormes destroços com tochas. Imagens filmadas dentro do hotel mostraram vários quartos de hotel destruídos.

O vídeo também mostra grandes danos no telhado do hotel.

Desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kramatorsk tem sido alvo de frequentes bombardeios russos. Continua a ser uma das maiores cidades sob controle ucraniano no leste sitiado do país.

Em Abril de 2022, as forças russas lançaram um ataque com mísseis à estação ferroviária de Kramatorsk, que foi utilizada para abrigar civis que fugiam dos combates.

Mais de 50 pessoas, incluindo muitas crianças, morreram naquele ataque, que a Human Rights Watch e a SITU Research chamaram de “claro crime de guerra”.

Esta história foi atualizada.