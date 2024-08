Russell Wilson fez sua estreia na pré-temporada do Steelers e o ataque não deu em nada com ele

Se realmente houver uma competição de quarterbacks para o Pittsburgh Steelers, ela deverá abrir depois da noite de sábado.

Russell Wilson teve sua primeira ação na pré-temporada com os Steelers depois de ser dispensado na semana passada. Nesta partida Wilson lutou.

Os Steelers tiveram quatro punts e um field goal perdido nas cinco tentativas de Wilson contra o Buffalo Bills no sábado. Justin Fields assumiu antes do aviso de dois minutos do primeiro tempo. Wilson terminou 8 de 10 para 47 jardas, e muitas dessas jardas vieram em três passes de terceira descida que estavam aquém das primeiras descidas. Não foi uma excursão bonita.

Wilson pegou alguns sacos de terceira descida. Um problema que Wilson teve com o Broncos foi segurar a bola por muito tempo e levar muitos sacks. Se continuar assim, a equipe do Steelers ficará desapontada. Ambos os sacos arruinaram os drives e levaram a punts. Nas primeiras quatro tentativas dos Steelers, eles tiveram 12 jardas líquidas, uma primeira descida, quatro punts e nenhum passe além de sua própria linha de 34 jardas.

Fields leva muitos sacos, mas pode pelo menos compensar conseguindo grandes ganhos. Essa foi uma grande parte do jogo de Wilson, mas diminuiu com a idade.

Fields imediatamente mostrou sua habilidade de corrida para conseguir os primeiros pontos dos Steelers. Ele correu 20 jardas no minuto final do tempo. Após uma conclusão de 5 jardas, Chris Boswell chutou um field goal de 43 jardas. Esse acabou sendo o único placar do Pittsburgh em uma sequência de 9-3.

Fields teve sete finalizações consecutivas e teve um ótimo ritmo naquele jogo. Não foi perfeito, mas foi melhor do que quando Wilson estava no jogo. Vamos ver se isso importa para a comissão técnica do Steelers. Fields acertou 11 de 17 para 92 jardas e teve 42 jardas corridas. Ele e Wilson combinaram cinco viagens.

Uma jogada animou a multidão dos Steelers. Fields estava coberto por um saco, de alguma forma saiu, ajustou o capacete enquanto rolava para a esquerda e acertou Tess Fitzpatrick por 19 jardas na linha lateral. Foi a jogada ofensiva mais emocionante da noite para os Steelers.

Na abertura da pré-temporada, Wilson saiu com uma lesão sofrida no início do campo de treinamento. Fields jogou bem, mas dois snaps ofuscaram suas jogadas positivas. O ataque mudou um pouco naquele jogo.

Os Steelers fizeram muito pouco contra a defesa do Bills com Wilson no jogo. Wilson contentava-se em verificá-lo de vez em quando ou dava desculpas. Três vezes na terceira e longa ele lançou um passe curto que acabou ficando aquém do marcador da primeira descida.

Após uma interceptação do safety dos Steelers, Miles Killebrew, o ataque mostrou um pouco de vida, mas não o suficiente. Wilson acertou Van Jefferson na terceira para 2 para um ganho de 11 jardas. Um passe profundo pela linha lateral para George Pickens quase foi acertado, mas ele estava fora de campo. Na terceira descida, foi mais um passe aquém dos sticks, mas colocou Boswell em ótima posição para um field goal. Boswell erra e acerta.

Wilson é o favorito para começar desde que assinou com o Steelers. O técnico do Pittsburgh, Mike Tomlin, chamou isso de confronto, mas todos os sinais apontam para Wilson ser o titular da semana 1. Não é uma proposta empolgante depois do que vimos na primeira temporada de snaps de Wilson pelos Steelers.