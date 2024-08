Rosenblatt diz que as ações da Super Microcomputer (SMCI) estão sobrevendidas

A Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) divulgou um atraso esperado na apresentação de seu relatório anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024.

As ações da SMCI caíram 21,9% às 14h18 EST (18h18 GMT).

A empresa planeja apresentar um aviso de arquivamento tardio no Formulário 12b-25 em 30 de agosto de 2024, informando que o arquivamento do relatório anual dentro do prazo exigiria esforço ou despesa excessiva.

SMCI disse que sua administração precisa de mais tempo para avaliar o desenho e a eficácia operacional de seus controles internos sobre os relatórios financeiros em 30 de junho de 2024.

A empresa confirmou que não há atualizações em seus resultados fiscais e trimestrais anunciados anteriormente em 6 de agosto de 2024.

As ações da SMCI caíram 2,6% ontem, depois que a Hindenburg Research divulgou um relatório crítico que visava as práticas contábeis e governança corporativa da empresa.

As preocupações do relatório centram-se nas práticas contabilísticas que podem ser vistas como sinais de alerta, particularmente relacionadas com a forma como a empresa reconhece as receitas e o seu novo envolvimento com executivos anteriormente envolvidos em escândalos contabilísticos.

A Super Micro Computer, que tem um valor de mercado de 35 mil milhões de dólares, enfrentou desafios no passado, incluindo a sua retirada da Nasdaq em 2018 por não apresentar demonstrações financeiras.

Os analistas da Rosenblat disseram que o atraso de 10 mil “não parece bom” e que o declínio de hoje nas ações da SMCI “parece acima quando a dinâmica de Hindenburg é vista como notícia velha ou imprecisa”.

