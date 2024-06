Revisão de Shin Megami Tensei V: Revenge (Switch)

Já se passaram quase três anos desde que o Shin Megami Tensei V original estreou e, como é tradição na Atlus, o relançamento atualizado obrigatório (completo com um novo enredo centrado nas mulheres) chegou. Todos Plataformas modernas na forma de Shin Megami Tensei V: Vengeance. Apresentando um enredo alternativo completo e uma coleção de ajustes de jogabilidade e equilíbrio, SMTV: V é uma edição sólida para uma entrada já excelente na série de longa duração. Se você é fã de SMT, Persona ou JRPGs em geral, você deve escolher isso na menor oportunidade.

Capturado no Nintendo Switch (portátil/desencaixado)

Para esta análise, vamos nos concentrar mais nas adições e ajustes feitos na experiência principal do SMT V com esta versão – se você estiver procurando por uma avaliação mais detalhada da mecânica de jogo principal e muito mais, nós a encorajamos. Você pode ler nossa análise da versão 2021, que ainda é aplicável principalmente aqui.

Agora, vamos resumir o que Esta liberação. A Atlus geralmente faz uma versão atualizada de seus jogos mais populares alguns anos após seu lançamento inicial, geralmente com algum novo conteúdo de história e alterações de equilíbrio para responder às reclamações sobre a versão original. Lançamentos anteriores como Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux, Radiant Historia: Perfect Chronology, Devil Survivor 2 Record Breaker ou Persona 5 Royal geralmente levavam esse conteúdo extra da história até o fim ou espalhavam o enredo antigo. SMT V: O que torna V um pouco mais especial é que, em vez de apenas fornecer uma “adição” ao enredo original, esta versão traz um enredo completo à sua escolha. em vez de Original.

SMT V: V começa muito parecido com o lançamento original, mas poucos minutos após a trama, as coisas divergem para um território novo e interessante. Em uma estranha sequência de sonho, você é apresentado à forma espectral de uma jovem, enquanto uma voz desencarnada lhe diz que ela “não pode existir” e lhe dá uma escolha. Se você deixá-la lá, o destino do mundo continuará como planejado, mas se você pegar a mão dela, ela se tornará real e o mundo seguirá um curso não planejado e desconhecido. Em última análise, é aqui que você escolhe se deseja seguir o enredo do lançamento original do SMT V (chamado “Canon of Creation”) ou a nova história “Canon of Vengeance”.

Capturado no Nintendo Switch (portátil/desencaixado)

Se você decidir salvar a garota, ela logo será apresentada como Yoko Hiromine, uma Invocadora de Demônios primitiva e misteriosa que concorda em acompanhar Nahopino em uma missão que determinará o futuro do mundo em meio à antiga guerra entre a Lei e o Caos. Yoko é uma guerreira habilidosa com uma escuridão silenciosa, e sua força é uma vantagem bem-vinda enquanto você enfrenta uma nova horda exótica de inimigos que se autodenominam Gaddis. Gadistu oferece outra perspectiva interessante sobre a natureza da verdade no estranho mundo de Daath, e os eventos divergem gradualmente da trama original de maneiras mais significativas e se tornam mais centrais para a história.

Éramos fãs do enredo original do SMT V, mas é difícil argumentar que o segundo crack da Atlus não seja uma melhoria na história. Em muitos aspectos, esta foi a história dos desenvolvedores apreciado Para quem está começando – Yoko estava programada para fazer parte do lançamento original antes de ser cortada como parte do desenvolvimento, e sua adição ao elenco principal aqui parece natural e preenche uma lacuna que não era aparente antes. Talvez o mais importante seja que este novo enredo parece um pouco mais focado nas interações entre os vários personagens humanos, tornando esta história mais facilmente conectada do que o enredo um tanto prolixo do primeiro lançamento.

Capturado (encaixado) no Nintendo Switch

Embora encorajemos todos os jogadores a começarem com o enredo do Cânone da Vingança, às vezes ainda recomendamos jogar através do Cânone da Criação. O que cada um deles traz para a mesa. Além disso, se você levar em conta as 80 horas de duração da pista e os múltiplos finais, é um Bastante Se você se sente atraído pela jogabilidade difícil e envolvente aqui, então o conteúdo SMT V será adequado. Basta dizer que demorará um pouco para finalmente ficar sem coisas para fazer.

Além da história, várias melhorias na jogabilidade e na qualidade de vida foram feitas para tornar a experiência mais simplificada e, em geral, mais agradável. Por exemplo, em vez de esperar para encontrar a próxima linha encontrada, agora você pode salvar em qualquer lugar com o toque de um botão. Isso ajuda a reduzir alguns retrocessos em encontros difíceis e torna mais fácil evitar a perda de muito progresso se você for atacado por um inimigo que o pega com um tiro.

Da’at ainda é tão interessante de explorar e passear como sempre, e para ajudar nas viagens, trilhos de moagem estão agora colocados em todo o terreno baldio para ajudar a acelerar as viagens. Alguns deles são imediatamente visíveis, alguns precisam ser descobertos antes de aparecerem no seu mapa, e gostamos do fato de que eles se expandem em um mapa existente, dando-lhe acesso a novas áreas. Freqüentemente, você desbloqueará um novo trem após uma “longa rota” contornando uma série de obstáculos para facilitar o acesso e retorno ao cume.

Capturado (encaixado) no Nintendo Switch

Demon Haunt é outra ótima adição, oferecendo a você uma ótima oportunidade de passar algum tempo conversando e construindo relacionamentos com seus vários recrutas. Depois que um fantasma viajar com seu grupo por um tempo, ele pedirá para falar com você, após o qual você poderá optar por concordar com o pedido em um ponto de encontro tranquilo acessível a partir de qualquer Linha de Ley encontrada. Você pode trocar presentes ou conversar com eles e, após a conversa, o fantasma geralmente receberá um aumento nas estatísticas. Às vezes, até Nahopino consegue obter algum incentivo direto. Não é um sistema de conexão social, mas ainda assim apreciamos o esforço para fazer com que você veja fantasmas em vez de bens dispensáveis. No mínimo, Demon Haunt oferece um bom descanso do estresse desenfreado de outras aventuras, enquanto as vantagens de jogabilidade que essas trocas oferecem podem ajudar a dar a você aquela vantagem para enfrentar o encontro com o chefe que você está esperando.

Deixando essas adições de lado, a jogabilidade é igual à original, o que foi ótimo. Conforme você explora um vasto e assustador terreno baldio fazendo sua corrida boba de Naruto, Press Turn é um de seus modos de combate mais estratégicos e envolventes, enquanto recruta e envolve demônios com sua abordagem estratégica e envolvente. Uma mecânica de construção de festas atraente e viciante ao longo da experiência. Embora a dificuldade difícil possa ser um impedimento para alguns, raramente há um momento de tédio ao longo da história, dada a riqueza de objetivos e opções de jogo. Todo mundo tem seus próprios gostos quando se trata de JRPGs, mas é difícil argumentar que SMT V: V oferece algo menos do que uma experiência de jogo polida e cuidadosa.

Capturado no Nintendo Switch (portátil/desencaixado)

Tal como acontece com os relançamentos anteriores da Atlus, a principal coisa a lembrar sobre SMT V:V é que ainda é o mesmo jogo lançado há alguns anos. Claro, ele tem um novo enredo, jogabilidade e ajustes de equilíbrio que proporcionam uma experiência geral melhor, mas aqueles de vocês que não ficaram entusiasmados com o ciclo de jogo e a dificuldade do lançamento original não encontrarão muito aqui. Mude sua mente. Por outro lado, se você fez Assim como o lançamento original – ou apesar de algumas críticas que o impediram de realmente entrar nele – este jogo foi feito para você. A Atlus está retirando o jogo original das prateleiras das lojas para substituí-lo por SMT V:V, e é compreensível o porquê, já que esta nova versão anula completamente o primeiro lançamento com todas as adições, correções e conteúdo original.

Um notavelmente bem feito Não Melhorar este relançamento é o desempenho, que ainda não é ótimo. Embora tudo funcione a 30 FPS bastante consistentes, quer você esteja jogando no modo dock ou portátil, o pop-in de ativos e a resolução difusa são normais aqui. SMT V: V ainda é uma maravilha visual no Switch, e certamente parece um jogo que não deveria rodar em um hardware tão humilde, mas está claro o quão longe a Atlus precisa forçar o Switch para obter um desempenho aceitável. Embora não seja Impressionante Contém

Capturado (encaixado) no Nintendo Switch

É um pouco decepcionante, e esperávamos que alguns anos de experiência no desenvolvimento do Switch levassem a Atlus a encontrar maneiras de extrair melhor desempenho dele. Por outro lado, sentimos que atingimos um ponto em que não há muito que os desenvolvedores possam fazer razoavelmente com hardware limitado. FALSO 4. Se a falta de recursos visuais ou resolução em seus jogos for um grande problema para você, recomendamos pular o Switch e usar qualquer uma das versões disponíveis em outras plataformas de hardware se você tiver acesso a elas. SMT V: V é uma boa experiência no Switch em termos de desempenho, mas não parece a versão definitiva deste lançamento.