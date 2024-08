Resort realiza limpeza de equipamentos vinculados aos Legionários; Os testes estão pendentes

Autoridades de um resort de New Hampshire ligado aos últimos casos da doença dos legionários disseram na terça-feira que o equipamento onde a bactéria foi detectada parece ter sido limpo, embora os resultados dos testes estaduais ainda estejam pendentes. Depois que inspetores do Departamento de Saúde e Serviços Humanos de New Hampshire visitaram Lincoln na segunda-feira, eles relataram cinco casos de doença do legionário em junho e julho. Quatro pessoas foram hospitalizadas, mas já se recuperaram. O Riverwalk Resort disse em comunicado na terça-feira que seus testes mostraram que os esforços para limpar a torre de resfriamento foram bem-sucedidos. O estado ainda está trabalhando para completar seus próprios testes.” Days”, disse o epidemiologista estadual Dr. Benjamin Chan disse. Autoridades de saúde dizem que todas as pessoas afetadas podem ter sido expostas a gotículas de água contaminada de uma torre de resfriamento atrás do Riverwalk Resort, no centro de Lincoln. >> Baixe o aplicativo WMUR gratuito Receba atualizações em qualquer lugar: Apple | Google Play

Autoridades de um resort de New Hampshire ligado aos últimos casos da doença dos legionários disseram na terça-feira que o equipamento onde a bactéria foi detectada parece ter sido limpo, embora os resultados dos testes estaduais ainda estejam pendentes. Depois que inspetores do Departamento de Saúde e Serviços Humanos de New Hampshire visitaram Lincoln na segunda-feira, eles relataram cinco casos de doença do legionário em junho e julho. Quatro pessoas foram hospitalizadas, mas já se recuperaram. O Riverwalk Resort disse em comunicado na terça-feira que seus testes mostraram que os esforços para limpar a torre de resfriamento foram bem-sucedidos. O estado ainda trabalha para concluir seus próprios testes. READ OMS pede à China detalhes sobre surtos de doenças respiratórias “Acreditamos que o risco é muito baixo, mas não saberemos se a limpeza e a desinfecção foram totalmente eficazes até que os resultados dos testes cheguem nos próximos sete ou 10 dias”, disse o Dr. Benjamin Chan. Epidemiologista. Autoridades de saúde dizem que todas as pessoas infectadas podem ter sido infectadas por gotículas de água contaminada de uma torre de resfriamento atrás do Riverwalk Resort, no centro de Lincoln. >> Baixe o aplicativo WMUR gratuito para obter atualizações em qualquer lugar: Maçã | Google Play As autoridades de saúde alertaram que os idosos e imunocomprometidos devem evitar um raio de oitocentos metros ao redor do resort ou considerar o uso de máscara. Algumas pessoas que vivem e trabalham na área disseram estar preocupadas com o potencial de infecção, especialmente para os mais vulneráveis. “Acho que a COVID foi a próxima e provavelmente nos preparou para todas as pandemias ou qualquer coisa que pudesse afetar uma população vulnerável”, disse Maria McIntyre, coordenadora do programa de serviços sênior da Lin-Wood. A maioria das pessoas saudáveis ​​expostas à bactéria não ficam gravemente doentes, disse Chan.