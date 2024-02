Republicanos do Senado bloqueiam projeto de lei para proteger tratamento de fertilização in vitro

A lei diz que as pessoas têm o direito de “acessar a tecnologia de reprodução assistida”, os médicos que a fornecem e as seguradoras o direito de cobri-la.

Enquanto os Democratas procuravam salientar a hipocrisia dos Republicanos que se apressaram a expressar o seu apoio à fertilização in vitro após a decisão do Alabama, muitos deles patrocinaram legislação que declararia que a vida começa no momento da concepção. Tal projeto de lei poderia restringir severamente aspectos do tratamento ou ser proibido.

Sra. Duckworth, que deu à luz duas filhas através de tratamento de fertilização in vitro, disse em uma entrevista na quarta-feira que “é realmente apenas para chamar a atenção de meus colegas republicanos”. “É urgente e se você está profundamente preocupado com isso como diz estar – como esteve nas últimas mais de 72 horas após a decisão da Suprema Corte do Alabama – não se oponha. Deixe este projeto ser aprovado. As salvaguardas do projeto são essenciais após a decisão legislativa”, argumentou.

A medida é o mais recente exemplo de republicanos tentando andar na corda bamba política – tornada mais perigosa pela decisão do Alabama – o caso Roe v. Expulsar Wade deixou os americanos com medo de perder o acesso aos cuidados de saúde reprodutiva. Os democratas prometeram atacar os republicanos neste ano eleitoral, impulsionados pelas sondagens que mostram que o acesso ao aborto e à contraceção é uma das principais preocupações dos eleitores, o que poderá afastá-los dos republicanos.

“Não se engane: o que aconteceu no Alabama foi uma consequência direta – uma consequência direta – da decisão da Suprema Corte de Maga, de extrema direita, de anular Roe v. Wade”, disse o senador Chuck Schumer, democrata de Nova York e líder da maioria. disse terça-feira. “Não se engane: outras decisões ruins e controladas emergem da decisão TOPS.”